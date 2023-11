LIVE Medvedev-Zverev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: il russo parte favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di Round Robin alle ATP Finals tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Grande classico degli ultimi anni di tennis mondiale, il russo e il tedesco (ma russo quanto Medvedev) si trovano per la 18esima volta nel circuito ATP (10-7 per il moscovita). Curiosamente si sono incontrati per ben 3 volte alle Finals, due volte a Londra (2019 e 2020) e una a Torino (2021). In quest’ultima occasione, era la finale, e si impose il tedesco per 6-4, 6-4. Nelle altre due occasioni era Round Robin, e c’è stata una vittoria a testa. Nel 2023 si sono incontrati ben 5 volte, curiosamente in 4 ottavi di finale di Masters 1000: Indian Wells (Medvedev 6-7, 7-6 7-5), Monte Carlo (Medvedev 3-6, 7-5, 7-6), Roma (Medvedev 6-2, 7-6) e a Cincinnati (Zverev 6-4, 5-7, 6-4). Anche la SF di Pechino vinta da Medvedev 6-4, 6-3.

Nel girone B, comanda proprio il russo dopo la vittoria su Andrey Rublev per 6-4, 6-2 di lunedì sera. Zverev ha battuto Alcaraz in 3 set combattuti (6-7, 6-3, 6-4) e si è assicurato il “match point” per la semifinale. Chi vince tra i due ha infatti un piede e mezzo in semifinale. Vedremo chi la spunterà, l’impressione è che il russo battente bandiera pare essere favorito, tra i due però ci si aspetta grande lotta.

