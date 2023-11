Sport in tv oggi (martedì 28 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 28 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In evidenza la prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto. Il campionato sarà importante per definire anche la squadra che prenderà parte ai Mondiali di Doha dell’anno prossimo, nonché fare una prima scrematura della formazione che sarà al via delle Olimpiadi di Parigi 2024. In primo piano il tennis con le Next Gen ATP Finals che prenderanno il via e ai nastri di partenza ci saranno Luca Nardi e Flavio Cobolli.

Un martedì importante anche per la MotoGP, vista la sessione di test prevista sul circuito di Valencia dove i team porteranno tanto materiale in chiave 2024. Ci sarà il debutto di Marc Marquez in sella alla Ducati Gresini e tanti altri cambiamenti in riferimento al mercato piloti. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 28 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 28 novembre

09.30 Nuoto, Campionati italiani: prima giornata (batterie) – Diretta streaming su RaiPlay3.

10.00 MotoGP, Test a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: prima giornata – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (205), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv

(Nardi vs Fils 1° incontro e inizio programma dalle 13.00 italiane; Stricker vs Cobolli 2° match e inizio programma dalle 13.00 italiane)

16.15 Calcio, Coppa Italia Serie C: Lucchese-Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport 258, in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek: prima prova cronometrata discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Volley femminile, Challenge Cup: Olympiakos-Novara – Diretta streaming su EuroVolleyTV.

17.30 Nuoto, Campionati italiani: prima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

18.00 Calcio, Coppia Italia Serie C: Pescara-Latina – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Coppa Italia Serie C: Entella-Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves-Londond Lions – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Turk Telekom-Slask Wroclaw – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Como-Lecco – Diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Sudtirol-Brescia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Lazio-Celtic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

18.45 Calcio, Champions League: Shakhtar-Anversa – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Hamburg Towers – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Milan-Borussia Dortmund – Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, in streaming su SkyGo, NOW, sportmediaset.

21.00 Calcio, Champions League: PSG-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Porto – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Champions League: Young Boys-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Coppa Italia Serie C: Cesena-Rimini – Diretta tv su Sky Sport 258, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Coppa Italia Serie C: Vicenza-Triestina – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 259, in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Martedì 28 novembre

18:25 Sprint2u con Filippo Tortu (campione olimpico staffetta 4×100 metri). Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv.

19:05 TennisMania. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

19:40 Basket2u con Alessandro Fontana (assistant coach Famila Basket Schio). Conduce: Federico Rossini.

su sport2u.tv.

21:00 Waterpolo Preview 13a Puntata con Alessandro Di Somma (capiano Iren Genova Quinto). Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

Foto: LaPresse