Calendario Campionati italiani nuoto 2023 oggi: orari 28 novembre, tv, streaming, nomi di spicco in gara

Prima giornata di gare negli Assoluti invernali di nuoto, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo le gare saranno importanti non solo per le assegnazioni dei titoli tricolori, ma anche per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali di Doha del 2024, nonché effettuare una prima scrematura della formazione presente alle Olimpiadi di Parigi l’anno venturo.

Si comincerà con le batterie dei 50 stile libero femminili dove Silvia Di Pietro e Sara Curtis si affronteranno in uno scontro generazionale. A seguire i 200 dorso di Matteo Restivo e i 50 delfino con Thomas Ceccon, campione del mondo in carica. Nei 200 rana donne fari puntati su Francesca Fangio e Lisa Angiolini, mentre nei 200 stile libero Ceccon farà un’irruzione, nella distanza di Marco De Tullio e di Gabriele Detti.

Nei 400 stile libero donne Simona Quadarella testerà la propria condizione, al pari di Alberto Razzetti nei 200 misti. Nel pomeriggio, nella prima serie Gregorio Paltrinieri darà la caccia al crono per staccare il biglietto per Parigi nei suoi 1500 stile libero.

La prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD relativamente alle Finali, mentre la copertura delle batterie sarà in streaming su RaiPlay3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 OGGI

Martedì 28 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 50m stile libero femminili – Silvia Di Pietro, Sara Curtis

9:37 Batterie 200m dorso maschili – Matteo Restivo, Lorenzo Mora

9:52 Batterie 200m dorso femminili

10:08 Batterie 50m farfalla maschili – Thomas Ceccon

10:15 Batterie 200m farfalla femminili

10:31 Batterie 200m rana maschili

10:47 Batterie 200m rana femminili – Lisa Angiolini, Francesca Fangio

11:04 Batterie 200m stile libero maschili – Marco De Tullio, Gabriele Detti, Thomas Ceccon

11:21 Batterie 400m stile libero femminili – Simona Quadarella

11:47 Batterie 200m misti maschili – Alberto Razzetti

12:02 Batterie 200m misti femminili

12:15 Serie 3a 1500m stile libero maschili

Martedì 28 novembre (sessione serale)

17:25 Serie 2a 1500m stile libero maschili

17:43 Serie 1a 1500m stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri

18:01 Finale B 50m stile libero femminili

18:03 Finale A 50m stile libero femminili

18:06 Finale B 200m dorso maschili

18:10 Finale A 200m dorso maschili

18:14 Finale B 200m dorso femminili

18:18 Finale A 200m dorso femminili

18:22 Finale B 50m farfalla maschili

18:24 Finale A 50m farfalla maschili

18:29 Cerimonia di premiazione 1500m stile libero maschili

18:32 Cerimonia di premiazione 50m stile libero femminili

18:35 Cerimonia di premiazione 200m dorso maschili

18:40 Finale B 200m farfalla femminili

18:44 Finale A 200m farfalla femminili

18:48 Finale B 200m rana maschili

18:52 Finale A 200m rana maschili

18:56 Finale B 200m rana femminili

19:00 Finale A 200m rana femminili

19:04 Finale B 200m stile libero maschili

19:08 Finale A 200m stile libero maschili

19:12 Cerimonia di premiazione 200m dorso femminili

19:15 Cerimonia di premiazione 50m farfalla maschili

19:18 Cerimonia di premiazione 200 farfalla femminili

19:24 Finale B 400m stile libero femminili

19:30 Finale A 400m stile libero femminili

19:36 Cerimonia di premiazione 200m rana maschili

19:39 Cerimonia di premiazione 200m rana femminili

19:44 Finale B 200m misti maschili

19:48 Finale A 200m misti maschili

19:52 Finale B 200m misti femminili

19:56 Finale A 200m misti femminili

20:00 Cerimonia di premiazione 200m stile libero maschili

20:03 Cerimonia di premiazione 400m stile libero femminili

20:06 Cerimonia di premiazione 200m misti maschili

20:09 Cerimonia di premiazione 200m misti femminili

20:15 Fine sessione mattino 1a giornata

Fine 1° Giorno Manifestazione

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo per le Finali dalle 17.30)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per le Finali delle 17.30), RaiPlay3 (solo per le batterie dalle 9.30)

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Swim4Life Magazine