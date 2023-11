LIVE Cobolli-Stricker, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: l’azzurro ci prova contro il temibile svizzero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di Round Robin delle NextGen Atp Finals tra Flavio Cobolli e Dominic Stricker.

Archiviata la “sbornia” Davis, si apre il torneo delle promesse, che per questa edizione 2023, vedrà impegnati due azzurri. Jannik Sinner si impose nel 2019 e Carlos Alcaraz nel 2021 quando si giocava a Milano. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno partecipato senza particolari fortune nella passata edizione. Il torneo si è spostato a Jeddah (Arabia Saudita), ed ecco altri due azzurri qualificati, il marchigiano Luca Nardi e il romano Flavio Cobolli. Entrambi i nostri portacolori sono stati sorteggiati nel girone rosso, di cui fanno parte anche il 2004 francese Arthur Fils e il 2002 svizzero Diminic Stricker. L’altro girone prevede la WC Shelbayl, Michelsen, Van Assche e Medjedovic.

L’azzurro classe 2002 ha giocato la migliore stagione della giovane carriera, approdando nei primi 100 giocatori del mondo e “qualificandosi” di diritto per il secondo Slam della carriera. Il romano e romanista approderà infatti direttamente nel tabellone principale degli Australian Open, dopo che quest’anno si è qualificato al Roland Garros, giocando un bel match sul Suzanne Lenglen contro Carlos Alcaraz (6-0, 6-2, 7-5). La qualificazione di Roma l’altro piccolo “capolavoro” di Cobolli, che ha un ottimo bilancio di 4 vinte e 5 perse nel circuito Atp nel 2023. Quarti di finale a Monaco di Baviera, dove si arrese in 3 set a O’Connell. Flavio vanta anche una vittoria contro un campione Slam, un Marin Cilic “non al meglio”, al primo turno di Umago.

“Bum Bum” Stricker è un tennista svizzero dal tennis estremamente esplosivo. Dotato di una prima di servizio difficilmente contrastabile ed è alla terza partecipazione alle NextGen Atp Finals. Quest’anno ha battuto “appena” Stefanos Tsitsipas agli US Open, dove è arrivato agli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni. Lo svizzero ha infilato uno dietro l’altro: Galarneau, Llamas Ruiz, Tirante, Popyrin, Tsitsipas e Bonzi prima di arrendersi a Taylor Fritz (7-6, 6-4, 6-4). L’unico Slam in cui non ha superato le qualificazioni è Melbourne, dove si è arresto al 3T a Couacaud (che strappò un set al futuro vincitore Djokovic).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Stricker che partirà non prima delle 14.00, ma a seguire di Fils-Nardi, che OA Sport altresì vi racconterà.

Foto: Mattia Martegani