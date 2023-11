LIVE Nardi-Fils, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: primo match che promette spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di Round Robin delle NextGen Atp Finals tra Luca Nardi e Arthur Fils.

Archiviata la “sbornia” Davis, si apre la sesta edizione del torneo delle giovani promesse, che per questa edizione 2023, vedrà impegnati due azzurri. Azzurro è anche il più giovane vincitore di questo torneo, è Jannik Sinner, che si impose a Milano nel 2019 a 18 anni, 2 mesi e 24 giorni. Entrambi i nostri portacolori sono stati sorteggiati nel girone rosso, di cui fanno parte anche il 2004 francese Arthur Fils e il 2002 svizzero Diminic Stricker. Molto complicati quindi come avversari, va detto che né Nardi (7) né Cobolli (5) sono tra le prime 4 teste di serie, quindi un sorteggio “ostico” era abbastanza prevedibile, che se Van Assche e Michelsen forse sarebbero forse stati più “negoziabili”. Vedremo ad ogni modo il verdetto che il campo emetterà, a partire dalla giornata di oggi.

Il francese è numero 36 del mondo e quest’anno ha vinto un titolo Atp 250, a Nizza in finale su Nakashima. Prospetto tra i più interessanti del circuito, Fils ha vinto il primo match in un torneo del Grand Slam quest’anno agli US Open contro Griekspoor in 5 set, prima di essere sconfitto da Matteo Arnaldi in un’altra maratona da oltre 4 ore di gioco. Il pesarese ha invece giocato una stagione prevalentemente nel circuito challenger. Ha vinto a Matsuyama (Daniel) e a Porto (Sousa); Fatto finale a Pune (Purcell). Male nelle quali Slam, dove ha vinto solo un match a Wimbledon e uscendo di scena al primo turno negli altri 3 Major. In compenso, il meraviglioso torneo di Monte Carlo, dove si qualificò battendo Lestienne e Otte e sconfisse una WC monegasca prima di arrendersi nettamente a Musetti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Nardi e Fils, che prenderà il via alle ore 13.00.

Foto: Antoine Ludger