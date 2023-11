LIVE MotoGP, Test Valencia 2023 in DIRETTA: Marini prova la Honda, Marc Marquez sale sulla Ducati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test invernali in preparazione del Mondiale MotoGP 2024. Archiviata domenica scorsa la stagione 2023, si torna in pista quest’oggi al Ricardo Tormo di Valencia per cominciare il lungo cammino di avvicinamento verso il prossimo Motomondiale, che scatterà a Lusail nel weekend 8-10 marzo con il GP del Qatar.

Ducati resta il punto di riferimento tecnico in griglia dopo il dominio evidenziato quest’anno e potrà contare inoltre su un Marc Marquez in più. L’otto volte campione del mondo sarà infatti il vero grande osservato speciale del giorno a Valencia, per capire il suo primo approccio in sella alla Desmosedici GP23 del Team Gresini dopo undici stagioni consecutive con la Honda in top class.

La casa di Borgo Panigale cercherà di raccogliere dati importanti per lo sviluppo della nuova moto con gli ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, ma avranno la possibilità di testare la GP24 anche i piloti Pramac Jorge Martin ed il nuovo arrivato Franco Morbidelli, che ha ceduto il suo posto in Yamaha allo spagnolo Alex Rins (nuovo compagno di Fabio Quartararo).

Prima uscita con una nuova squadra anche per il francese Johann Zarco con LCR e per gli italiani Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente con il team ufficiale Repsol Honda e con la Ducati del Team Mooney VR46. Occhi puntati inoltre per l’unico rookie della classe regina nel 2024: il super talento iberico Pedro Acosta, già due volte campione iridato e pronto a montare in sella alla KTM del team GasGas Tech 3.

Appuntamento fissato alle ore 10.00 per l’inizio dell’attività in pista odierna, che terminerà nel tardo pomeriggio alle ore 17. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dei test della MotoGP a Valencia in vista del 2024: buon divertimento!

