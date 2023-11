LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA: Paris alla prova dell’ostica Birds of Prey

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Birds of Prey” gli “Uomini jet” andranno in scena per il primo allenamento in vista delle gare di questo fine settimana.

La prova numero 1 di Beaver Creek prenderà il via alle ore 18.45 italiane (le ore 10.45 nello stato del Colorado) e permetterà agli specialisti della velocità di prendere le misure alla difficile pista statunitense. Sarà la volta buona per dare il via alla stagione al maschile? Per il momento tra Soelden e Zermatt/Cervinia non sono arrivate che cancellazioni per tempo inclemente.

Per l’Italia gli atleti convocati sono: Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder.

Il primo allenamento sulla pista denominata “Birds of Prey” scatterà alle ore 18.45 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prova, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!

Foto: LaPresse