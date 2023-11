Sport in tv oggi (lunedì 20 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Terminato ieri un weekend infernale, una nuova settimana di sport comincia quest’oggi (lunedì 20 novembre) con una giornata abbastanza intensa per i colori azzurri. In evidenza ovviamente la Nazionale di calcio maschile, in campo a Leverkusen contro l’Ucraina per un vero e proprio spareggio nel girone di qualificazione verso gli Europei 2024.

Gli Azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per arpionare il secondo posto del gruppo C alle spalle dell’Inghilterra ed evitare così di doversi giocare i playoff per volare alla fase finale della rassegna continentale in Germania. Italia protagonista anche ai Campionati Europei maschili e femminili di curling 2023 in quel di Aberdeen (Scozia).

Il Team Retornaz ha vinto le prime tre partite consecutive del round robin e si appresta a sfidare la Svezia di Niklas Edin e la Repubblica Ceca per cercare di conservare l’imbattibilità e avvicinare la qualificazione in semifinale. Due match importanti al femminile anche per il Team Constantini, che affronta oggi Danimarca ed Estonia dopo aver raccolto 2 successi nei primi 3 incontri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 20 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 20 novembre

2.00 Basket, NBA: Utah Jazz-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

9.00 Curling, Europeo femminile: Italia-Danimarca, Svizzera-Norvegia, Germania-Svezia, Scozia-Repubblica Ceca, Estonia-Turchia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel

13.00 Curling, Europeo maschile: Italia-Svezia, Svizzera-Scozia, Germania-Norvegia, Turchia-Repubblica Ceca, Olanda-Finlandia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel

17.00 Curling, Europeo femminile: Italia-Estonia, Svizzera-Repubblica Ceca, Danimarca-Norvegia, Turchia-Germania, Svezia-Scozia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Ucraina-Italia – Diretta tv su Rai 1, live streaming su Rai Play

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Macedonia del Nord-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now, oltre a collegamenti nell’ambito di Diretta Gol su Sky Sport Calcio insieme a tutte le altre sfide di serata (5 partite) tranne Ucraina-Italia

21.00 Curling, Europeo maschile: Italia-Repubblica Ceca, Svizzera-Finlandia, Scozia-Germania, Turchia-Olanda, Svezia-Norvegia – Diretta streaming su Recast/The Curling Channel

Martedì 21 novembre

2.00 Basket, NBA: Minnesota Timberwolves-New York Knicks – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

