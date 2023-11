LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: sfida importante verso i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la terza giornata degli europei di curling femminile 2023. Ad Aberdeen (Scozia) il round robin del torneo continentale è ormai entrato nel vivo e le azzurre sono in piena lotta per provare a staccare un pass per la semifinale.

Dopo la sconfitta inaugurale contro la Germania, Constantini e compagne si sono riprese alla grande e hanno battuto prima la Turchia e poi la fortissima Scozia, rientrando in piena corsa per i playoff. L’Italia al momento occupa la terza posizione in classifica con 2 vittorie ed una sconfitta ed è preceduta solo dalla Norvegia e dalla Svizzera. La Danimarca occupa invece la quinta posizione con due sconfitte ed una sola vittoria. Quello di oggi appare come uno dei tanti scontri diretti per la qualificazione alle semifinali, una vittoria contro le danesi rilancerebbe in maniera importante le ambizioni delle azzurre. Constantini e compagne torneranno in gara anche in serata contro l’Estonia in un match, almeno sulla carta, più agevole. L’ultima medaglia azzurra agli europei risale al bronzo del 2017, quest’anno l’Italia parte con ambizioni importanti e proverà a fare meglio del quarto posto ottenuto lo scorso anno. Un doppio successo oggi è fondamentale in attesa dei bigh match contro Svizzera e Norvegia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la terza giornata degli Europei di curling femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 09:00!

Foto: FISG