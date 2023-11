LIVE Ucraina-Italia, Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA: dentro o fuori, gli azzurri si giocano tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ucraina-Italia, incontro delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2024. Scontro diretto tra l’Italia di Luciano Spalletti e l’Ucraina: in palio il secondo posto del Girone C, e con esso il pass per la fase a gironi dei prossimi Europei.

Le due nazionali arrivano a questo incontro a pari punti nel girone, entrambe a quota 13. Gli azzurri hanno però a disposizione due risultati su tre, avendo vinto il match dell’andata a Milano per 2-1. Gli ucraini invece sono costretti a vincere per qualificarsi.

In questa sosta l’Italia è già tornata in campo per un match ufficiale, contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro la bestia nera degli ultimi 18 mesi, vincendo per 5-2. I ragazzi di Spalletti si sono portati avanti 3-0, prima di rischiare di subire la rimonta con la doppietta di Atanasov. Negli ultimi minuti di gara Raspadori ed El Shaarawy hanno blindato il risultato, portando 3 punti fondamentali all’Italia. L’Ucraina invece ha giocato un’amichevole contro la squadra polacca, Lechia, vincendo per 2-0.

La sfida tra Ucraina ed Italia si giocherà a Leverkusen, Germania, in campo neutro. Il direttore di gara, lo spagnolo Manzano, fischierà il calcio d’inizio alle 20.45. La partita sarà visibile su Rai 1, mentre la copertura in streaming è affidata a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Ucraina-Germania a partire dalle 20.45, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan, Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov, Sudakov, Mudryk, Yaremchuk. All. Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Politano, Scamacca, Chiesa. All. Spalletti.

Foto: LaPresse