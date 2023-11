LIVE Italia-Repubblica Ceca, Europei curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri non possono distrarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la terza giornata del Round Robin degli Europei di curling 2023. Gli azzurri vanno a caccia di ulteriori conferme sul ghiaccio scozzese.

Terza giornata di gare in Scozia con l’Italia del curling che sarà impegnata in due nuovi incontri. Alle 12.00 gli azzurri se la vedranno con la Svezia per poi replicare alle 19.00 quando a sfidare Joel Retornaz e compagni ci sarà la Repubblica Ceca. E’ stato un avvio positivo quello dell’Italia, che ha esordito liquidando 10-1 i Paesi Bassi per poi superare 12-7 la Norvegia.

E’ un’Italia sempre più consapevole dei propri mezzi quella che si sta vedendo ad Aberdeen, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella formano un roster ormai rodato e affiatato che quest’anno potrà puntare senza mezzi termini ad issarsi sulla cima più alta del curling continentale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Repubblica Ceca, match valido per il Round Robin degli Europei di curling 2023. Si partirà alle ore 21.00 ad Aberdeen, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Credit: Anil Mungal/FISG