Speed skating, tre vittorie e quattro podi nel day-1 della Coppa del Mondo giovanile a Baselga di Pinè

E’ andata in archivio la prima giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo giovanile di speed skating a Baselga di Pinè. Sull’anello di ghiaccio italiano più di duecento atleti nati fra il 2000 e il 2008, in rappresentanza di ventisei nazioni, si sono confrontati. La squadra italiana ha ottenuto ben tre vittorie e quattro podi complessivi nel day-1.

Parlando della categoria Neo Senior, nei 1000 metri femminili, è arrivata l’affermazione di Serena Pergher che con il crono di 1:19.28 ha preceduto la belga Fran Vanhoutte (1:19.98) e la kazaka Inessa Shumekova (1:21.08). Nei 3000 metri femminili Laura Peveri si è imposta facilmente con il crono di 4:23.63, nella prova in cui l’altra italiana Federica Maffei ha terminato in quinta posizione (4:32.15).

Nella medesima distanza al maschile Riccardo Lorello è giunto secondo in 3:53.16, preceduto dal tedesco Bogdan Brauer (3:51.81) e mettendosi alle spalle il norvegese Kasper Tveter (3:53.52). Giacomo Zampedri e Gianluca Bernardi hanno concluso in sesta (3:59.64) e settima piazza (4:01.09). Nel Team Pursuit Maschile, Riccardo Lorello, Gianluca Bernardi e Romedius Thurner hanno ottenuto il successo in 4:02.55 davanti alla Repubblica Ceca (4:05.41) e alla Spagna (4:09.33).

Venendo alla categoria Junior, sono da segnalare l’ottavo posto di Maybritt Vigl nei 1000 metri femminili e nei 3000 metri maschili il sesto posto di Manuel Ghiotto, fratello di Davide, con il crono di 3:58.01. Ultima giornata di gare domani, domenica 26 novembre, con il programma che prevede 500 metri, 1.500 metri e mass start.

Foto: Comunicato stampa FISG