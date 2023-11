Sci alpino, Gut-Behrami trionfa in gigante anche a Killington. Brignone e Goggia in top10

Lara Gut-Behrami si inventa una seconda manche strepitosa e vince anche il gigante di Killington, bissando così il successo ottenuto a Sölden ormai quasi un mese fa nella gara inaugurale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. La fuoriclasse elvetica completa dunque un back-to-back eccezionale ad inizio stagione tra le porte larghe e propone la sua candidatura per la Coppa di specialità e anche per la Sfera di Cristallo.

La 32enne ticinese, terza dopo la prima discesa sulle nevi del Vermont, ha fatto la differenza nella seconda metà della competizione con una manche praticamente perfetta che le ha consentito di superare e distanziare le sue avversarie dirette per il successo. Si tratta della 39ma vittoria complessiva della carriera nel circuito maggiore per Gut-Behrami, la settima in gigante.

Gran bel secondo posto, pur avendo perso la leadership dopo la prima manche, per la neozelandese Alice Robinson a 62 centesimi dalla vetta. Completa il podio in terza piazza a 0.81 la padrona di casa americana Mikaela Shiffrin, che macina punti pesanti in ottica classifica generale, precedendo la svedese Sara Hector (quarta a 1.06) e la canadese Valerie Grenier (quinta a 1.44).

Bilancio non così positivo per l’Italia, che archivia un discreto sesto posto con Federica Brignone (conservando dunque la posizione della prima discesa) a 1.77 dalla testa ed una incoraggiante nona posizione con Sofia Goggia a 1.95. La campionessa bergamasca torna finalmente ad alti livelli anche in gigante, rientrando in top10 in questa specialità quasi tre anni dopo l’ultima volta (Kronplatz, 26 gennaio 2021). Peccato per Marta Bassino, scivolata nelle battute iniziali della seconda manche mentre si stava giocando il podio. Da segnalare infine il notevole exploit di Lara Colturi, addirittura 12ma con una grande rimonta.

