LIVE Sinner/Sonego-Koolhof/Griekspoor 4-3, Italia-Olanda 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: gli azzurri salvano una palla break

15-0 Servizio vincente di Jannik.

Sinner in battuta.

5-3 GRANDE SONEGO! Risposta di rovescio insidiosa, sbaglia la volée Koolhof! C’E’ IL BREAK!

40-A Serve&volley di Koolhof, Sinner lo investe con la risposta di rovescio.

40-40 Bene anche Sonego in risposta, che poi va a segno con il passante di diritto incrociato.

40-30 Risponde bene Sinner e poi a va a segno di diritto.

40-15 Bene Griekspoor a rete, stoppa il diritto di Sonego.

30-15 Potentissima risposta di diritto di Sinner, Koolhof sbaglia la volée.

30-0 Comoda volée di Griekspoor. Sonego poco incisivo in risposta sinora.

15-0 Lunga la risposta di Sinner.

Koolhof in battuta.

4-3 Volée e smash di Sinner. Salvata una palla brea dagli azzurri.

A-40 Regalo di Koolhof, che aveva risposto benissimo, poi ha sbagliato un comodo schiaffo al volo di diritto.

40-40 Attentissimo Sinner con una doppia volée a rete. Esulta l’azzurro.

40-A Griekspoor colpisce Sinner alla testa con la volée. L’azzurro se la ride, ma c’è una palla break.

40-40 Altra risposta profonda di Griekspoor, in rete il diritto di Sonego.

40-30 Griekspoor vince la sfida con Sinner a suon di volée.

40-15 Risposta vincente di Griekspoor con il rovescio lungolinea.

40-0 Ancora Sinner bene a rete con la volée di rovescio.

30-0 Bella volée di rovescio in allungo di Sinner.

15-0 Risposta in rete di Koolhof.

Sonego in battuta.

3-3 Servizio vincente di Griekspoor.

40-15 Stavolta Koolhof la volée di diritto la sbaglia.

40-0 Volée di gran classe di Koolhof.

30-0 Altra sassata di Griekspoor con la battuta.

15-0 Sfiora soltanto la palla Sinner.

Griekspoor in battuta.

3-2 Attento Sonego a rete con la volée.

40-15 Lunga la risposta di Griekspoor, Sonego si è abbassato per non farsi colpire.

30-15 Risposta profonda di Koolhof, largo il diritto di Sinner.

30-0 Ace esterno di Jannik.

15-0 Sul nastro la risposta di Koolhof.

E’ il momento di Sinner in battuta.

2-2 In rete la risposta di rovescio di Sonego. Resettare e guardare oltre.

A-40 Largo il diritto lungolinea di Sonego. Sta sfumando una grande occasione per l’Italia.

40-40 Altro buon servizio di Koolhof, stavolta Griekspoor non può sbagliare la volée.

30-40 Stavolta ottimo servizio di Koolhof e smash semplice di Griekspoor. Non si è giocato sulle due palle break.

15-40 In rete la risposta di rovescio di Sonego.

0-40 Pazzesca botta di diritto di Sinner in risposta. Colpito in pieno Griekspoor. Pazzesca.

0-30 Passante di diritto di Sonego, lunga la volée di rovescio di Koolhof.

0-15 Errore di Griekspoor con una volée ancora una volta semplice.

Toccherà ora a Koolhof andare in battuta.

2-1 Servizio vincente di Sonego, ci voleva.

A-40 Larga la risposta di Koolhof.

40-40 Scambio lungo, bravo Sinner a chiuderlo con una decisa volée di diritto.

40-A Risposta vincente di Koolhof.

40-40 Lunga la volée di rovescio di Sinner. Si va ai vantaggi, primo momento difficile per gli azzurri.

40-30 Gravissimo errore di Griekspoor con una volée molto semplice. Italia graziata qui.

30-30 Sinner non chiude con la volée, ancora una volta Koolhof non perdona.

30-15 Stavolta in rete il rovescio di Sonego, Koolhof aveva fatto partire lo scambio.

30-0 Bene Sonego con il rovescio in avanzamento.

15-0 Servizio vincente di Lorenzo.

Va in battuta Sonego.

1-1 Ace al centro.

40-15 Servizio vincente di Griekspoor.

30-15 Larga questa volta la risposta di Sinner.

15-15 Ace al centro.

0-15 Risposta profonda di Sinner, che poi chiude con la volée di diritto.

Griekspoor in battuta.

1-0 Ancora un servizio vincente di Sinner.

40-30 Primo scambio lungo, arriva l’errore di Sonego con il diritto.

40-15 Ancora una battuta vincente per l’azzurro.

30-15 Servizio vincente di Sinner.

15-15 Stavolta Sonego non è risolutivo con la volée e subito viene punito dall’esperienza di Koolhof.

15-0 Subito attento a rete Sonego, poi lungo il diritto di Koolhof.

Si comincia con Sinner in battuta.

15.35 Inizia la partita. Il doppio decisivo deciderà la terza semifinalista di questa Coppa Davis.

15.30 Gli azzurri hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di servire per primi. Sinner ha chiesto a Sonego cosa decidere, in realtà.

15.30 Inizia la fase di riscaldamento.

15.27 Sinner e Sonego fanno il loro ingresso in campo.

15.24 Koolhof vanta un Roland Garros in doppio misto, vinto nel 2022. E’ stato anche n.1 al mondo della specialità (adesso è n.8).

15.23 Griekspoor quest’anno, in doppio, è stato capace di arrampicarsi sino ai quarti di finale a Wimbledon.

15.21 Sonego è alle prese con un lieve problema muscolare all’inguine. Dovrà stringere i denti.

15.20 Chiaramente, se hai un giocatore come Sinner, non puoi non schierarlo in doppio. La Svizzera avrebbe mai rinunciato a Federer in doppio o la Spagna a Nadal? La risposta la conoscete…Ed anche per la Serbia è lo stesso con Djokovic.

15.19 Sinner in carriera ha vinto 19 match di doppio e ne ha persi 21.

15.16 Koolhof ha 34 anni ed è uno specialista del doppio, attualmente n.8 del ranking ATP della specialità. Con lui Griekspoor, che in doppio ha ottenuto buoni risultati nel circuito, pur non giocandolo abitualmente.

15.16 Com’era ampiamente prevedibile, il capitano Filippo Volandri ha scelto di schierare Jannik Sinner: non poteva essere altrimenti. Con lui anche Lorenzo Sonego: i due sono molto amici, lo abbiamo visto di recente anche alle ATP Finals di Torino.

15.15 Buongiorno amici di OA Sport. Sarà il doppio a decidere chi tra Italia e Olanda andrà in semifinale di Coppa Davis.

