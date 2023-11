Coppa Davis 2023, Lorenzo Sonego: “Sapevo di trovarmi bene con Jannik. Siamo una squadra completa”

Lorenzo Sonego è stata la scelta più importante di Filippo Volandri nella sfida dei quarti di Coppa Davis contro l’Olanda. Il capitano azzurro aveva ovviamente optato per Jannik Sinner ed ha deciso di affiancargli il piemontese. Un doppio veramente eccezionale quello dei due azzurri, che hanno offerto una prestazione scintillante contro la coppia olandese, trionfando in due set per 6-3 6-4.

Tantissima felicità per Sonego, che era in dubbio per un problema muscolare, che non gli aveva permesso di scendere in campo nel primo singolare: “E’ stato un bel doppio, sapevo di trovarmi bene con lui”.

Sulla composizione della coppia: “Non è facile preparare il doppio. Non giocavamo insieme da inizio anno ed è stato bello ritrovarci in campo e aver le stesse identiche sensazioni. Abbiamo fatto una grande partita. Il capitano aveva scelte complicate, siamo una squadra completa. Non era facile lasciare fuori Bolelli e Musetti in doppio”.

Un Sonego che si è dimostrato un vero uomo squadra: “Voglio fare i complimenti anche ad Arnaldi che ha giocato una partita pazzesca contro un avversario veramente forte e gli è mancato veramente poco. Questa è stata una vittoria di squadra e lo abbiamo fatto anche per lui, che meritava di arrivare in semifinale”.

FOTO: Andrea Rosito/LPS