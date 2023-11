Coppa Davis, Italia-Olanda 2-1: Sinner/Sonego schiantano Koolhof/Griekspoor e portano gli azzurri in semifinale!

L’Italia è in semifinale di Coppa Davis. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego giocano un doppio perfetto e regalano il punto del 2-1 alla squadra di Filippo Volandri contro l’Olanda. Una prestazione eccezionale da parte degli azzurri, che si sono imposti in due set sulla coppia composta da Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventisei minuti.

Dopo un gran singolare, Sinner è sceso nuovamente in campo anche in doppio e Jannik è stato micidiale al servizio e poi anche in risposta. Anche Sonego è stato molto bravo a farsi trovare pronto, nonostante qualche problema fisico, trovando le risposte vincenti nel momento decisivo. Gli azzurri hanno salvato le tre palle break concesse, chiudendo anche con 24 vincenti contro i 17 degli avversari.

Si comincia con Sinner al servizio e l’altoatesino riparte da dove aveva lasciato dal singolare, mentre Sonego rischia qualcosa, ma è comunque bravo a cancellare la palla break nel terzo gioco. Gli azzurri hanno una grande occasione nel quarto gioco, andando sullo 0-40, ma Koolhof con tre ottime prime riesce ad annullare le palle break alla coppia italiana. Nel settimo game gli olandesi hanno un’altra palla break, ma Sinner fa ottima guardia a rete dopo una prima incisiva del compagno. L’ottavo gioco sembra andare via facile per gli olandesi (erano 40/0), ma la coppia italiana si inventa alcune fantastiche risposte e alla fine strappano il servizio a Koolhof. Avanti 5-3 Sinner tiene a zero la battuta e l’Italia si prende il primo set.

Anche ad inizio secondo set la coppia italiana riesce ad essere molto incisiva sul servizio di Koolhof ed infatti si procura ben tre palle break nel terzo gioco. Purtroppo l’olandese ritrova la prima nel momento più opportuno e cancella tutte le occasioni. Nel game successivo è Sonego a rischiare di perdere la battuta, ma la risposta di Griekspoor sulla palla break finisce in corridoio. Anche nel settimo gioco gli azzurri con Koolhof in battuta ottengono altre tre palle break e alla terza Sonego trova un magico dritto a sventaglio. Griekspoor tiene a zero la battuta e Sinner va a servire per il match. Jannik è semplicemente perfetto e l’Italia chiude sul 6-4.

Adesso l’Italia attende la vincente del quarto di finale tra Serbia e Gran Bretagna. Ci potrebbe essere una nuova sfida tra Sinner e Djokovic, ma attenzione ai britannici che hanno sicuramente la possibilità di vincere il primo singolare con Jack Draper e poi hanno un doppio veramente competitivo. In ogni caso servirà ancora una grande Italia, che intanto si gode la semifinale.

FOTO: Andrea Rosito/LPS