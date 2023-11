Jannik Sinner trascina l’Italia in Coppa Davis: “Ho giocato con un amico, la posizione di Volandri è difficile”

Jannik Sinner è stato assoluto protagonista nei quarti di finale della Coppa Davis, trascinando l’Italia alla vittoria sull’Olanda per 2-1. Il tennista altoatesino ha prima dominato il singolare contro Griekspoor e ha poi troneggiato in doppio insieme a Lorenzo Sonego, surclassando la coppia composta dallo stesso Griekspoor e Koolhof. Il numero 4 al mondo è stato impeccabile sul cemento indoor di Malaga (Spagna) e così gli azzurri possono continuare il proprio cammino nella massima competizione tennistica per Nazionali.

Jannik Sinner e compagni torneranno in campo sabato 25 novembre (ore 12.00) per affrontare la vincente del confronto tra Serbia e Gran Bretagna. Il 22enne ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Avevamo tanto pressione, siamo partiti con un po’ di sfortuna, avevamo avuto tre match point nel primo singolare (non concretizzati da Matteo Arnaldi, n.d.r.). Io ho provato a vincere il mio singolare, all’inizio non mi sentivo bene in campo. Poi ha aiutato giocare con un amico (si riferisce a Sonego in doppio, n.d.r.). La posizione di Volandri non è facile: oggi abbiamo scelto la squadra giusta, siamo una squadra completa, giocare con un amico come Sonego aiuta tanto“.

Sinner si è poi soffermato sulla posizione tenuta in campo durante il doppio: “Secondo me Sonego si trova un po’ meglio a sinistra perché è un pochettino più semplice trovare l’angolo con il rovescio e poi quando ti sposti hai il dritto. Anche io sceglierei la sinistra, oggi però ho risposto molto bene. In doppio può succedere di tutto. Oggi le chiavi erano l’approccio e l’atteggiamento, ci siamo aiutati per un ottimo doppio e spero che ci possa dare energia per la prossima”.

Foto: Lapresse