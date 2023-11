LIVE Djokovic-Norrie, Serbia-Gran Bretagna Coppa Davis in DIRETTA: il n.1 del mondo favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Cameron Norrie, valevole per il primo singolare dell’ultimo quarto di finale della Coppa Davis 2023 tra Serbia e Gran Bretagna.

Serbia e Gran Bretagna si giocano un posto in semifinale contro l’Italia che ha avuto la meglio contro l’Olanda. Novak Djokovic torna a guidare la sua Nazionale dopo averla portata alle finali, aiutando i suoi compagni a battere la Spagna a settembre. Il serbo è reduce dal successo alle ATP Finals ed è in forma smagliante: adesso il suo obiettivo è tornare a vincere la Davis dopo 13 anni.

Dall’altra parte c’è Cameron Norrie, numero uno britannico dopo le rinunce di Andy Murray e Daniel Evans. Il mancino di origini sudafricane ha perso entrambi i suoi singolari a settembre contro Humbert e Wawrinka e non sta attraversando un buon periodo di forma: sappiamo però come in Coppa Davis possa arrivare una svolta da un momento all’altro.

