Quando gioca l’Italia la semifinale di Coppa Davis? Programma, orario, avversaria, tv

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 2-1 e si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis 2023. Gli azzurri sono riusciti a spuntarla sul cemento indoor di Malaga (Spagna) e torneranno in campo sabato 25 novembre (a partire dalle ore 12.00) per affrontare la vincente del confronto tra Serbia e Gran Bretagna. I ragazzi del capitano Filippo Volandri possono proseguire la caccia alla mitica Insalatiera e hanno tutte le carte in regola per imporsi nella massima competizione per Nazionali di tennis.

Matteo Arnaldi ha ha perso il primo singolare contro van de Zandschulp al tie-break del terzo set, non riuscendo a concretizzare tre match-point. Successivamente Jannik Sinner ha surclassato Griekspoor in due rapidi set e poi l’altoatesino ha giganteggiato in coppia con Lorenzo Sonego nel doppio dominato contro Griekspoor e Koolhof. L’Italia attende ora di scoprire l’identità della prossima avversaria: sarà la Serbia del numero 1 Novak Djokovic oppure la compatta Gran Bretagna?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Coppa Davis dove l’Italia affronterà la vincente di Gran Bretagna-Serbia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire) e su Sky Sport Tennis (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO L’ITALIA GIOCA LA SEMIFINALE DI COPPA DAVIS?

Sabato 25 novembre, a partire dalle ore 12.00.

PROGRAMMA SEMIFINALE COPPA DAVIS: COME VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse