LIVE Kecmanovic-Draper, Serbia-Gran Bretagna, Coppa Davis in DIRETTA: l’Italia osserva i prossimi avversari

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del primo singolare dell’attesissima sfida tra Serbia e Gran Bretagna. In campo dovrebbero scendere Miomir Kecmanovic e Jack Draper.

Si è appena concluso con una grande vittoria azzurra il 3° quarto di finale della Final-8 di Coppa Davis a Malaga. Adesso c’è da capire contro chi se la vedrà la Nazionale italiana nella giornata di sabato in semifinale, se la Serbia di Novak Djokovic o la Gran Bretagna di coach Leon Smith. Nel primo singolare partono favoriti i britannici, non fosse perchè Draper ha concluso la stagione in modo super, vincendo il ricco challenger di Bergamo e arrendendosi in finale nell’ATP 250 di Sofia. A sorpresa la Serbia schiera Miomir Kecmanovic, forse per tenere in fresco Djere o Lajovic per il doppio decisivo.

Veramente difficile indicare un team favorito, visto che con ogni probabilità si andrà anche qui al doppio decisivo, come in tutte e 4 le sfide di questi giorni. La Gran Bretagna a quel punto potrebbe affidarsi a due specialisti come Joe Salisbury e Neal Skupski, piuttosto che affiancare Draper a uno dei due, presumibilmente il secondo, campione delle ATP Finals pochi giorni fa a Torino. La domanda è: riuscirà Novak Djokovic a portare la sua Serbia in semifinale facendo la differenza in doppio? Quanto fatto vedere da Jannik Sinner nel doppio appena concluso deporrebbe a suo favore, vedremo comunque che svolgimenti avrà questo tie.

Non ci sono precedenti, i quanto gli unici match giocati riguardano la Jugoslavia. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del primo singolare tra Jack Draper e Miomir Kecmanovic, primo atto del quarto di finale di Coppa Davis tra Serbia e Gran Bretagna.

