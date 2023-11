Sci alpino, Sofia Goggia sesta in prova a Zermatt-Cervinia senza forzare. Sorpresa Ager

Finalmente la neve ed il vento danno un po’ di tregua e si può gareggiare sulla Gran Becca. Oggi è andata in scena la prima prova cronometrata (doveva essere la seconda, ma ieri è stata cancellata) della discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia e si è conclusa con una sorprendente doppietta austriaca. Miglior tempo per Christina Ager (1’35”81), che ha preceduto la connazionale Emily Schoepf, inaspettatamente seconda con il pettorale 51 a 24 centesimi dalla compagna di squadra.

Terza la tedesca Kira Weidle, che ha accusato un ritardo di 77 centesimi dalla vetta. In quarta posizione un’altra austriaca, Christine Scheyer, staccata di 86 centesimi. Quinto posto per una delle favorite per le gare del weekend, la svizzera Corinne Suter (+0.93), che ha preceduto la tedesca Emma Aicher (+1.27).

Con lo stesso ritardo e sempre al sesto posto a pari merito con Aicher c’è Sofia Goggia, che non ha forzato in questa prima prova, spingendo meno soprattutto in avvio e recuperando un po’ nella parte finale. Ottava l’austriaca Ariane Raedler (+1.35) davanti a Nicol Delago (+1.46), che ha chiuso al nono posto. A completare la Top-10 c’è la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+1.51).

Federica Brignone ha concluso al sedicesimo posto con oltre due secondi di ritardo (+2.04). Da segnalare gli inserimenti con pettorali molto alti di Vicky Bernardi, diciannovesima con il 56 (+2.27), e di Teresa Runggaldier, ventiduesima con il 55 (+2.47). Ventisettesima Laura Pirovano (+2.81) e ventinovesima Nadia Delago (+2.88).

Fuori dalle trenta le altre azzurre: Elena Dolmen (31a, +2.98), Marta Bassino (33a, +3.05), Elena Curtoni (37a, +3.37), Monica Zanoner (53a, +5.14) e Karoline Pichler (54a, +5.24).

Foto: Fisi/Pentaphoto