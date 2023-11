Calendario sci alpino oggi in tv: orari gare Zermatt-Cervinia e Levi, programma 11 novembre, streaming, startlist

La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna questo sabato con la discesa libera maschile da Zermatt-Cervinia e con lo slalom femminile di Levi. Discesa storica sulla Gran Becca, visto che non si è mai corso in passato, anche se resta il dubbio dello svolgimento della gara dopo la cancellazione delle due prove. Nessun problema, invece, in Finlandia con ormai un appuntamento fisso per il Circo Bianco.

Dominik Paris ha provato la Gran Becca in allenamento e questo può essere un vantaggio. L’altoatesino cerca il riscatto dopo una stagione passata senza podi in discesa e quindi va a caccia subito dell’acuto. Fari puntati anche Florian Schieder e Mattia Casse, già pimpanti nella prima prova, dove c’è stata la clamorosa sorpresa di Benjamin Jacques Alliod (secondo con salto di porta), che vuole regalarsi un sogno alla sua prima gara della carriera in Coppa del Mondo.

In casa Italia lo slalom femminile ha sempre rappresentato un problema nelle ultime stagioni. Sicuramente la specialità dove la squadra azzurra ha fatto maggiormente fatica. Saranno ben otto comunque le italiane al cancelletto di partenza (tutte con il pettorale oltre il 30), con l’obiettivo prima di tutto di accedere alla seconda manche e poi di centrare il miglior piazzamento possibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa di Zermatt-Cervinia e dello slalom di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 11 NOVEMBRE

Sabato 11 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

11.30 Discesa libera maschile Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

DISCESA ZERMATT-CERVINIA, SLALOM LEVI 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

