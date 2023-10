Sci alpino, Schwarz stupisce e precede Odermatt nella prima manche a Soelden. Della Vite sbaglia, ma è vicino alla top10

Marco Schwarz lancia subito un primo segnale di sfida a Marco Odermatt. L’austriaco ha realizzato il miglior tempo nella prima manche, in versione sprint, del gigante di Soelden. Purtroppo gli organizzatori hanno dovuto abbassare la partenza per il forte vento in quota e si è perso così tutto il primo tratto di pista sul Rettenbach. Una gara dunque velocissima e di poco più di 50 secondi.

A fare la differenza è stato proprio Schwarz, soprattutto nella parte finale, dove ha guadagnato quasi sei decimi ad Odermatt. Lo svizzero sembrava in pieno controllo dopo i primi due intermedi che invece ha commesso un errore, che gli ha fatto perdere completamente velocità, finendo a 29 centesimi da Schwarz.

Terza posizione per un ottimo Alexis Pinturault, visto che il francese è staccato di 46 centesimi dalla vetta ed è in piena corsa per il podio. Al quarto posto c’è il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.59), che non ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, commettendo qualche imprecisione lungo tutto il tracciato.

Quinto lo svizzero Gino Caviezel (+0.95), che ha preceduto un eccezionale Alexander Steen Olsen, che con il pettorale 20 è riuscito ad inserirsi in sesta posizione a 1.36 dalla vetta. Settimo l’americano River Radamus (+1.41) davanti all’austriaco Manuel Feller (+1.43). Completano la Top-10 il norvegese Rasmus Windingstad (+1.55) e l’austriaco Stefan Brennsteiner.

Un errore nel tratto finale purtroppo ha fatto perdere velocità e di conseguenza molti decimi a Filippo Della Vite. Il bergamasco è undicesimo a 1.63, ma ha sicuramente la possibilità nella seconda manche di andare a caccia di un buon piazzamento tra i primi dieci.

Più attardati, invece, Luca De Aliprandini (+2.03) ed Hannes Zingerle (+3.36), mentre Giovanni Borsotti è caduto poco prima dell’imbocco sul ripido.

FOTO: LaPresse