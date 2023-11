LIVE Musetti-Draper, ATP Sofia 2023 in DIRETTA: ostacolo insidiosissimo, serve una grande partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta Live del secondo turno dell’ATP 25o di Sofia tra Lorenzo Musetti e Jack Draper.

Male Musetti nelle ultime settimane, in cui ha collezionato molte sconfitte al primo turno, ultime delle quali le due contro Grigor Dimitrov a Vienna e a Parigi Bercy. Tuttavia, il toscano ha giocato quantomeno una partita solida lunedì scorso, avendo una reazione d’orgoglio e risalendo da 6-2, 5-4 e servizio per il bulgaro (poi finalista) fino a imporsi nel tiebreak del 2°. Adesso, non resta che questo torneo, in cui può trovare fiducia e punti in vista della Final-8 di Coppa Davis a Malaga, dove chissà se troverà spazio come secondo singolarista.

Di fronte un altro giocatore che sarà impegnato in Davis, il britannico è tornato ai livelli a cui si era presentato al tennis mondiale due anni fa, quando ha raggiunto il best ranking di numero 38 del mondo. Uno stop per infortunio lo ha scaraventato nuovamente fuori dai 100 ma adesso il mancino britannico è tornato nuovamente a buoni livelli. la scorsa settimana ha vinto il challenger di Bergamo, battendo in finale David Goffin. Sul cemento indoor si esprime molto bene e per Musetti sarò problematico innanzitutto rispondere al servizio mancino pieno di insidie, e poi anche da fondo non è così male altresì il tennista di Sutton.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match che prenderà il via come quarto dalle ore 11.00. Prima di Musetti-Draper giocheranno Ramos-Mannarino, Maroszan-Bautista e Purcell-Ilkel.

