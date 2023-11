LIVE Sonego-Shelbayh, ATP Metz 2023 in DIRETTA: l’emergente giordano è una mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelbayh, incontro di secondo turno dell’ATP 250 di Metz 2023. Il campione in carica, Lorenzo Sonego, torna in campo e lo fa contro una mina vagante di questo torneo: il giovane talento giordano, Abedallah Shelbayh.

Il piemontese ha iniziato la difesa del titolo contro l’ostico americano Marcos Giron. Sonego ha rimontato lo statunitense, vincendo l’incontro per 2-6, 6-3, 7-6 (3). Il nativo di Torino non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, come dimostrano i risultati altalenanti delle ultime settimane: l’allievo di Gipo Arbino è stato sconfitto al primo turno delle qualificazioni di Parigi Bercy da Thiem, dopo aver beneficiato di un lucky loser a Vienna, dove si è fermato al secondo turno contro Sinner.

Shelbayh è già alla terza uscita in questo torneo, dato che è stato costretto a giocare le qualificazioni. Il numero 215 del ranking ATP ha esordito contro il francese Added, per poi strappare il pass per il tabellone principale contro Brouwer. Nel primo turno del main draw l’emergente giordano ha sconfitto Hugo Gaston per 7-6, 6-2. Per il diciannovenne, ancora per poco, mancino è la seconda vittoria in un torneo ATP, dopo il successo a Banja Luka su Elias Ymer.

Quello odierno sarà il primo confronto tra Sonego e Shelbayh. I due chiuderanno la giornata sul campo centrale di Metz: la sfida sarà la quinta del giorno, con il programma che inizierà alle 12.00, ma la seconda a partire dalle 18.00, dopo Wawrinka-Van Assche. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis, canale 203, e su Supertennis. La copertura streaming è affidata a Now Tv, Sky Go e Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelbayh, secondo incontro a partire dalle 18.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

