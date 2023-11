LIVE MotoGP, GP Malesia 2023 in DIRETTA: classifica pre-qualifiche, Alex Marquez stupisce. Bagnaia in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.06 La nostra DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche termina qui. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci per tutte le analisi e le dichiarazioni dei piloti. Un caro saluto e buon proseguimento a tutti.

9.05 Peccato per Fabio Di Giannantonio: vedendo il compagno di squadra così prestante, ci si poteva aspettare almeno la top 10.

9.04 Non ha certamente brillato Bagnaia in queste pre-qualifiche, ma l’obiettivo era accedere subito al Q2 per evitare brutte sorprese domani.

9.03 Questi i tempi delle pre-qualifiche:

1 Alex MARQUEZ 73 Q2 1:57.823 19 / 19 1:57.823 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Jorge MARTIN 89 Q2 1:57.997 19 / 19 1:57.997 0.174 0.174 Prima Pramac Racing Ducati 3 Jack MILLER 43 Q2 1:58.232 19 / 19 1:58.232 0.235 0.409 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Brad BINDER 33 Q2 1:58.307 19 / 19 1:58.307 0.075 0.484 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Maverick VIÑALES 12 Q2 1:58.312 15 / 16 2:03.120 0.005 0.489 Aprilia Racing Aprilia 6 Luca MARINI 10 Q2 1:58.334 21 / 21 1:58.334 0.022 0.511 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Fabio QUARTARARO 20 Q2 1:58.399 15 / 18 2:01.834 0.065 0.576 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Francesco BAGNAIA 1 Q2 1:58.420 16 / 20 1:58.580 0.021 0.597 Ducati Lenovo Team Ducati 9 Marco BEZZECCHI 72 Q2 1:58.450 18 / 20 1:59.023 0.030 0.627 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Johann ZARCO 5 Q2 1:58.487 15 / 15 1:58.487 0.037 0.664 Prima Pramac Racing Ducati 11 Franco MORBIDELLI 21 1:58.571 15 / 18 2:00.448 0.084 0.748 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Augusto FERNANDEZ 37 1:58.678 19 / 20 2:05.182 0.107 0.855 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 13 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:58.709 13 / 15 1:58.992 0.031 0.886 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 14 Marc MARQUEZ 93 1:58.788 18 / 18 1:58.788 0.079 0.965 Repsol Honda Team Honda 15 Joan MIR 36 1:58.902 18 / 18 1:58.902 0.114 1.079 Repsol Honda Team Honda 16 Pol ESPARGARO 44 1:58.974 17 / 17 1:58.974 0.072 1.151 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 17 Raul FERNANDEZ 25 1:59.024 13 / 15 5:16.134 0.050 1.201 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 18 Miguel OLIVEIRA 88 1:59.150 7 / 16 1:59.980 0.126 1.327 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 19 Enea BASTIANINI 23 1:59.247 16 / 18 3:17.872 0.097 1.424 Ducati Lenovo Team Ducati 20 Aleix ESPARGARO P 41 1:59.726 4 / 9 2:10.504 0.479 1.903 Aprilia Racing Aprilia 21 Takaaki NAKAGAMI 30 1:59.755 17 / 21 2:10.919 0.029 1.932 LCR Honda Honda 22 Alvaro BAUTISTA 19 2:00.370 20 / 21 2:11.173 0.615 2.547 23 Iker LECUONA 27 2:00.451 17 / 21 2:00.520 0.081 2.628 LCR Honda Honda

9.01 ALEX MARQUEZ DAVANTI! 1:57.823, davanti anche a Jorge Martin.

9.00 Non ce la fa Marc Marquez che domani parteciperà al Q1.

8.59 Martin! Tempo irreale! 1:57.997!

8.58 Maverick Vinales sale in terza posizione a soli 85 millesimi da Alex Marquez.

8.57 Tantissimi caschi rossi adesso: siamo nel bel mezzo del time attack.

8.55 Bezzecchi quinto! Due decimi di ritardo da Alex Marquez.

8.53 Questi i tempi dopo il primo dei due time attack finali:

8.51 E’ stato concentrato per tutto il giro e il campione del mondo ha piazzato una bella zampata.

8.50 Tempone per Pecco Bagnaia! 1:58.420: è il quarto tempo.

8.49 Alex Marquez davanti! 1:58.227: grandissimo ultimo settore per il pilota del Team Gresini-

8.48 Si abbassa ancora il tempo di Binder! 1.58.310 e prima posizione per il sudafricano.

8.48 Arriva la terza caduta del turno per un maledetto Aleix Espargarò.

8.47 Scivolano fuori dalla top 10 Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio.

8.46 Quartararo! 1:58.399 e prima piazza per il francese, mentre Marini si inserisce in nona posizione.

8.45 Binder in testa! 1:58.493, ma sta arrivando Quartararo che sta facendo un super tempo.

8.44 Zarco! Seconda posizione a sette millesimi da Martin, poi c’è Quartararo terzo a 53 millesimi.

8.43 In pista Quartararo che è il primo a fare il time attack: è in vantaggio su Martin a metà pista.

8.41 Qualche difficoltà in staccata per Bagnaia con la gomma posteriore che si alza troppo.

8.39 Buonissimo giro per Vinales che balza in terza posizione a 443 millesimi da Martin, in mezzo ai due fratelli Marquez.

8.38 Qualche pasticcio durante il giro per Bagnaia che stava per finire in terra per esser salito sul cordolo.

8.37 In pista anche Pecco Bagnaia, ma ancora non per fare il tempo.

8.36 Piccola sbandata per Marc Marquez che adesso si rilancia.

8.35 Ancora non è il momento per i time attack: Martin è lontano dal suo miglior tempo, così come Marquez.

8.33 Altra scivolata per Aleix Espargarò, stavolta in curva 9: una sessione maledetta per lo spagnolo della Aprilia.

8.32 Jorge Martin entra in pista così come Alex e Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

8.31 Grande equilibrio in questa sessione: un secondo tra Martin primo e Fernandez che è 14esimo.

8.30 Binder sale in undicesima posizione e resta fuori per ora dal Q2: dopo un grande primo settore ha perso troppo il sudafricano.

8.29 Dopo la caduta in precedenza, torna in pista Aleix Espargarò.

8.28 Time attack per Brad Binder che fa un grande primo settore con 40 millesimi di vantaggio su Martin.

8.27 Bagnaia non sta spingendo più di tanto per migliorarsi: per ora rimane ottavo a sette decimi da Martin.

8.26 Torna in pista Pecco Bagnaia con doppia gomma media.

8.25 Questi i tempi aggiornati della FP:

8.23 Diversi piloti in pista, ma nessuno si sta migliorando: alcuni come Fabio Di Giannantonio stanno lavorando più sul passo gara.

8.22 Jorge Martin si mette subito davanti! 1:58.523 per lo spagnolo del Team Ducati Pramac: primo messaggio lanciato a Bagnaia.

8.21 Buon tempo per Miguel Oliveira che è terzo a 445 millesimi da Marquez.

8.20 Doppia gomma media nuova per Jorge Martin: lo spagnolo probabilmente vuole fare il time attack all’inizio di questa sessione ed evitare di arrivare all’ultimo.

8.19 Bezzecchi sale in terza posizione: 1:59.213 a mezzo secondo da Alex Marquez.

8.17 Time attack per Marco Bezzecchi che a metà pista è a due decimi da Alex Marquez.

8.16 In pista anche Miguel Oliveira che è 19esimo e vuole tirar giù qualche decimo al suo tempo.

8.15 Continua a girare Maverick Vinales che occupa la 21esima posizione davanti solo a Bautista e Lecuona.

8.13 Diversi piloti ora sono tornati ai box dopo i primi tempi fatti registrare in questa sessione.

8.12 Questi i tempi fatti registrare fino a questo momento:

8.10 Non riparte la moto di Espargarò che è guasta: davvero una disdetta per lo spagnolo che deve tornare ai box a prendere l’altra.

8.09 Scivola Aleix Espargarò in curva 1 mentre Bagnaia stava rallentando dopo il giro precedente.

8.08 Nelle retrovie finora i due piloti Mooney VR46 e i due Aprilia che probabilmente non vogliono forzare.

8.07 Sta spingendo molto bene Pecco Bagnaia in questo inizio di sessione: sembra a suo agio con la moto.

8.06 Buono anche il crono di Di Giannantonio che è quinto a 572 millesimi, appena dietro a Bagnaia.

8.05 Si migliorano ulteriormente i fratelli Marquez: 1:58.705 per Alex, tre decimi più alto il tempo di Marc.

8.04 1:59.515 per Marc Marquez che si mette davanti al fratello Alex, più lontani tutti gli altri, eccetto Bagnaia che si mette a 87 millesimi dal leader.

8.02 Sono già tutti in pista, con Marc Marquez che ha preso la scia del fratello suo futuro compagno di squadra: il Cabroncito vuole carpire quante più informazioni sulla Ducati.

8.01 Anche Jorge Martin subito in pista con doppia gomma media.

8.00 INIZIANO LE PRE-QUALIFICHE! Bagnaia in pista con la gomma media al posteriore: sarà già un antipasto di time attack sin da subito per Pecco, anche se con più carico di benzina.

7.56 Tutto pronto a Sepang per queste pre-qualifiche: condizioni meteo buone. Saranno sempre da monitorare durante questo fine settimana: in Malesia possono essere un fattore, vista la variabilità.

7.52 Chi ha sorpreso nella prima sessione di libere sono le Yamaha di Morbidelli e Quartararo, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Chissà che la moto giapponese in Malesia non possa piazzare una delle migliori prestazioni stagionali.

7.48 Questa la situazione della classifica mondiale prima di questa terzultima gara:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 389

2 Jorge Martin (Ducati) 376

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 310

4 Brad Binder (KTM) 249

5 Aleix Espargarò (Aprilia) 198

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 194

7 Maverick Vinales (Aprilia) 170

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 164

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 145

10 Jack Miller (KTM) 144

11 Alex Marquez (Ducati Gresini) 117

12 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 93

13 Franco Morbidelli (Yamaha) 84

14 Marc Marquez (Honda) 81

15 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76

16 Augusto Fernandez (GasGas) 67

17 Alex Rins (Honda) 54

18 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 52

19 Enea Bastianini (Ducati) 45

20 Raul Fernandez (Aprilia) 40

21 Dani Pedrosa (KTM) 32

22 Joan Mir (Honda) 24

23 Pol Espargaro (GasGas) 12

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25 Jonas Folger (KTM) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 8

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

29 Cal Crutchlow (Yamaha) 3

30 Iker Lecuona (Honda) 0

7.44 L’unico italiano ad aver centrato la pole position in top class negli ultimi 10 anni è Andrea Dovizioso nel 2016.

7.40 Ricordiamo quali sono stati i tempi della FP1:

7.36 In questo fine settimana correrà anche Alvaro Bautista da wild card: lo spagnolo si è laureato campione del mondo Superbike due settimane fa con Ducati.

7.32 Martinator lo scorso anno centrò la pole position su questa pista, ma le speranze di successo sfumarono dopo sei giri in gara a causa di una caduta.

7.28 Jorge Martin ha vinto su questa pista solo quando era in Moto3 nel 2018 e, in concomitanza con quella vittoria, vinse anche il Mondiale della classe minore.

7.24 Il Gran Premio della Malesia è spesso favorevole agli italiani: ben 12 le affermazioni, di cui 11 a Sepang. Valentino ha timbrato il cartellino sei volte, Dovizioso due, mentre Bagnaia ha vinto per la prima volta in top class lo scorso anno.

7.20 Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Malesia a Sepang.

4:40 E’ tutto per il momento, amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 8:00, orario d’inizio delle pre qualifiche. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA

4:34 Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nella FP1 girando in 1:59.513, precedendo la Gresini Racing di Alex Marquez, secondo con +0.049, e la Prima Pramac del compagno di squadra Johann Zarco, terzo con +0.401. Benissimo le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, rispettivamente quarto e quinto, quindi la Mooney VR46 di Luca Marini, sesto classificato. Quindicesimo tempo per Francesco Bagnanaia che, utilizzando le stesse gomme per tutto il segmento, non ha inciso una volta rientrato negli ultimi tre giri

BANDIERA A SCACCHI, TERMINA LA FP1

-1 minuto: Scendono sotto i due minuti anche Alex Marquez, secondo con un ritardo di +0.049, e Johann Zarco, terzo a +0.401. Non spinge Bagnaia

-2 minuti: si lancia Bezzecchi mentre sale di colpi Alex Marquez, particolarmente in palla in questa sessione

-3 minuti: rientra Bagnaia con le gomme vecchie.

-4 minuti: Bolide Martin che segna il miglior tempo scendendo sotto i due minuti. Il pilota registra 1:59.513 seminando Morbidelli, secondo a +0.542, e Quartarao, terzo con+0.621.

-5 minuti: sale di colpi Martin che segna casco rosso nel secondo e nel terzo settore

-7 minuti: Bagnaia intanto è fermo ai box. Anche Martin come Bezzecchi viaggia con entrambe le medie.

-8 minuti: Marco Bezzecchi gira con le gomme medie sia davanti che dietro: è l’unico a farlo insieme ad Oliveira

-9 minuti: si infiamma anche Fabio Quartararo che segna casco rosso nei primi due settori

-10 minuti: Eccolo Franco Morbidelli! Miglior tempo per il pilota della Yamaha che gira in 2:00.055 superando dunque Alex Marquez con quattro decimi di vantaggio. Terzo posto per Oliveira (+0.539)

-11 minuti: Arriva Luca Marini! Il pilota della Mooney Vr46 segna un gap di +0.167 e si piazza al terzo posto alle spalle di un buon Franco Morbidelli, secondo sfiorando Marquez con +0.006. Entrambi hanno le gomme nuove.

-12 minuti: Pecco sembra stare trovando un buon ritmo con le gomme usate

-13 minuti: sale anche la Prima Pramac di Zarco, adess quarto con un gap di +0.345 rispetto ad Alex Marquez

-15 minuti: risale la china Bagnaia, adesso sesto girando in 2:01.051

-16 minuti: attenzione! fuoco per la moto di Aleix Espargarò in curva 15! Il pilota è scivolato, la moto è sfiammata. Nulla di grave per l’iberico

-17 minuti: casco giallo per Bagnania al primo, al secondo e al quarto settore.

-18 minuti: ancora nessun pilota ha aumentato i giri, ma è questione di poco.

-20 minuti: casco giallo per Marco Bezzecchi, un po’ nascosto in questa prima porzione di FP1

-22 minuti: nessun cambio di gomma: tutti hanno montato la morbida nella parte anteriore e la dura nel posteriore.

-23 minuti: cominciano a rientrare i piloti, dentro anche Marquez, Espargarò e Martin

-25 minuti: tutti ai box al momento: Bagnaia sta faticando leggermente in curva 1 con due frenate andate a lunghe. Ai box si sta studiando il da farsi.

-27 minuti: riepiloghiamo la situazione quando mancano ventisette minuti alla fine della prova: Alex Marquez guida la classifica con il tempo di 2:00.530, precedendo Espargarò (+0.203) e Martin (+0.312). Quarto posto per Bastianini (+0.372), quinto per Morbidelli (+0.393). 2:01.663 per Bagnaia, attualmente ventunesimo

-29 minuti: momento di stallo sul circuito di Sepang con quasi tutti i piloti rientrati nel box. Intanto sale Bastianini, quarto con +0.372.

-30 minuti: dai box Ducati portano a un cambio di strategia: probabilmente Pecco Bagnaia comincerà a spingere già da questa prima sessione

-31 minuti: Intanto Marco Bezzecchi al momento è decimo con +0.778, Marini è dodicesimo con +0.891, mentre Di Giannantonio è quattordicesimo con +1.204

-33 minuti: scatenato Alex Marquez che segna casco rosso nei primi tre settori

-34 minuti: Continua a spingere Alex Marquez! Il pilota della Gresini Racing segna adesso il miglior tempo girando in 2:00.604, posizionandosi davanti ad Aleix Espargarò, secondo con +0.129, e Jorge Martin, terzo con +0.238

-36 minuti: sembra ripetersi il solito copione: Bagnaia sta come sempre testando la sua moto in vista delle prossime sessioni.

-37 minuti: Arriva Jorge Martin! Lo spagnolo va direttamente in 2:00.984, seguono poi Alex Marquez (+0.175), Marc Marquez (+0.175), quindi Espargarò (+0.228)

-39 minuti: fuori pista per Marco Bezzecchi che riesce a tenere in piedi la moto.

A big moment for Bez early into FP1 A quick trip to the gravel trap with no further consequences for the Italian #MalaysianGP pic.twitter.com/u1ZXx9Sbdk — MotoGP™ (@MotoGP) November 10, 2023

-40 minuti: Aleix Espargarò segna il giro più veloce, girando in 2:02.066, segue Bagnaia a +0.597, poi Raul Fernandez (+0.602)

-41 minuti: a breve inizieranno ad arrivare i primi tempi.

-45 minuti: partono tutti con le stesse gomme: soft davanti, hard sul posteriore

SEMAFORO VERDE! PARTE LA FP1

3:44 Quasi tutto pronto. Tra un minuto sarà FP1

3:41 In questo GP sarà presente anche Alvaro Bautista, fresco vincitore della Superbike

3:35 Mancano solo dieci minuti, poi comincerà la FP1

3:24 Sta per ricominciare la grande sfida tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Anche se tutto lascia pensare che il canovaccio del venerdì sarà sempre lo stesso. Lo spagnolo probabilmente spingerà fin da subito, mentre Pecco sfrutterà la sessione per prepararsi al meglio in vista dei segmenti successivi

3:20 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano meno di trenta minuti all’inizio della prima sessione di prove

Come seguire le prime prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP della Malesia – Numeri e statistiche del GP della Malesia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang, inizierà il lavoro di messa a punto dei piloti e delle squadre in vista di qualifiche, Sprint Race e della gara domenicale.

Tiene banco il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’appuntamento con 13 lunghezze di margine sullo spagnolo. Martin si è esaltato in Thailandia ed è fermamente intenzionato a replicare su una pista che gradisce particolarmente. Tuttavia, anche Pecco in passato ha dimostrato di andar forte. Per questo la sfida sarà decisamente interessante.

Vedremo chi saprà inserirsi nella lotta. Marco Bezzecchi, terzo della classifica mondiale, vorrà far valere le sue qualità in sella alla Rossa del Mooney VR46 Racing Team. Il romagnolo si augura di avere meno problemi alla spalla, ricordando l’incidente in allenamento con annessa frattura alla clavicola sinistra. Da capire se Enea Bastianini saprà farsi valere con l’altra Ducati ufficiale, mentre Aprilia, KTM, Yamaha e Honda vorranno mostrare segnali di vitalità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma alle 03.45 italiane, mentre le “Pre-qualifiche” andranno in scena alle 08.00 in Italia. Buon divertimento!

Foto: LaPresse