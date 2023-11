MotoGP, Alex Marquez: “Moto perfetta sin dal primo giro, non pensavo di poter scendere fino all’1:57”

Tutti aspettavano Jorge Martin o Francesco Bagnaia, invece è Alex Marquez a chiudere davanti a tutti al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il portacolori del team Ducati Gresini ha stampato un ottimo 1:57.823 in chiusura di turno con 174 millesimi di vantaggio su Jorge Martin e 409 su Jack Miller che ha concluso al terzo posto.

Quarto tempo per Brad Binder a 484, quinto per Maverick Vinales a 489, mentre è sesto Luca Marini a 511. Settima posizione per Fabio Quartararo a 576 millesimi davanti a Francesco Bagnaia, ottavo a 597 e Marco Bezzecchi nono a 627.

Lo spagnolo al termine delle due sessioni odierne ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sin dal primo giro il set-up era veramente perfetto, per cui abbiamo cambiato davvero pochissimo. Non pensavo di essere così veloce, anche con la hard dietro. Con la doppia gomma media ho potuto mettere a segno un ottimo tempo, non mi aspettavo di poter scendere fino all’1:57. Sul passo gara, invece, credo che possiamo ancora crescere, specialmente pensando alla gomma posteriore, che sarà l’ago della bilancia. Ad ogni modo, quando si comincia così…”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della giornata di domani che vedrà la seconda sessione di prove libere alle ore 03.10 italiane, quindi scatteranno le qualifiche alle ore 03.50, mentre il piatto forte della giornata, ovvero la Sprint Race, prenderà il via alle ore 08.00.

Foto: LiveMedia//CordonPress