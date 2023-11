MotoGP, classifica pre-qualifiche GP Malesia 2023: Alex Marquez sorprende, Bagnaia arpiona la Q2

Andato in archivio il turno di “Pre-qualifiche” del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang i centauri sono andati in cerca della miglior messa a punto possibile, nell’ottica delle qualifiche/Sprint Race di sabato e della gara domenicale. Non c’è stato troppo tempo per starci a pensare, dal momento che si doveva ottenere un crono utile per la qualificazione alla Q2 di domani e facilitarsi il lavoro nel day-2 del fine-settimana.

Il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin è stato chiaramente l’aspetto più interessante. Pecco si presenta al via di questo week end con appena 13 punti di margine nei confronti dello spagnolo che, come fatto vedere nel corso delle prove libere 1, ogni volta che sale in sella alla Ducati Pramac è velocissimo. Discorso diverso per Bagnaia, costretto sempre un po’ a “remare contro vento”.

Le caratteristiche del tracciato malese sono quelle di una pista da grandi staccatori e per questo la capacità di fermare la moto e di inserirla in curva è fondamentale per la massimizzazione della prestazione. In questo discorso, hanno cercato di inserirsi anche gli altri piloti del folto gruppo Ducati, guidati da Marco Bezzecchi, terzo della classifica mondiale. Curiosità poi c’era sui riscontri di Honda, Yamaha, KTM e Aprilia, marchi rivali della Casa di Borgo Panigale.

Di seguito l’ordine dei tempi:

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA 2023 MOTOGP

1. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

2. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

3. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

4. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

6. 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

8. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

9. 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

10. 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

11. 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

12. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

13. 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

14. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

16. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

17. 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

18. 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

19. 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

20. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

21. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

22. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aruba.it Racing DUCATI

23. 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

Foto: LaPresse