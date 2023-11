MotoGP, sorpresa Alex Marquez nelle pre-qualifiche del GP di Malesia. Martin in scia, Bagnaia in Q2

Alex Marquez completa un venerdì di altissimo livello e conferma il suo ottimo feeling con la pista di Sepang dopo la FP1 siglando il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia 2023, valevole come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del Team Gresini ha fermato il cronometro in 1’57″823 proprio all’ultimo time-attack di giornata candidandosi ad un ruolo da protagonista per qualifiche e gare.

Molto bene anche Jorge Martin, secondo con la Ducati del Team Pramac a 174 millesimi dal compagno di marca dimostrando una grande solidità sul giro secco e sul ritmo. Time-attack conclusivo che ha sorriso alla KTM, capace di piazzare Jack Miller e Brad Binder (competitivo per tutta la sessione) in terza e quarta posizione a 409 e 484 millesimi dalla vetta.

Quinta piazza a 0.489 per Maverick Viñales, unico pilota Aprilia presente nella top15, precedendo la Ducati Mooney VR46 di Luca Marini (6° a 0.511) e la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (7° a 0.576). Obiettivo Q2 centrato dal leader del campionato Francesco Bagnaia, 8° a 597 millesimi dalla testa senza brillare nemmeno con gomme usate sul passo con la sua Ducati Factory GP23.

Completano il quadro dei primi dieci e avanzano direttamente in Q2 anche i ducatisti Marco Bezzecchi e Johann Zarco, 9° e 10° a 627 e 664 millesimi dal riferimento fissato da Alex Marquez. Relegati in Q1 purtroppo gli azzurri Franco Morbidelli (11°), Enea Bastianini (12°) e Fabio Di Giannantonio (14°), oltre all’Aprilia ufficiale di un disastroso Aleix Espargarò e alla Honda di Marc Marquez.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2023

1 Alex MARQUEZ 73 1:57.823 19 / 19 1:57.823 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Jorge MARTIN 89 1:57.997 19 / 20 2:13.762 0.174 0.174 Prima Pramac Racing Ducati 3 Jack MILLER 43 1:58.232 19 / 20 2:13.786 0.235 0.409 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Brad BINDER 33 1:58.307 19 / 19 1:58.307 0.075 0.484 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Maverick VIÑALES 12 1:58.312 15 / 17 2:12.040 0.005 0.489 Aprilia Racing Aprilia 6 Luca MARINI 10 1:58.334 21 / 21 1:58.334 0.022 0.511 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Fabio QUARTARARO 20 1:58.399 15 / 19 2:12.880 0.065 0.576 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Francesco BAGNAIA 1 1:58.420 16 / 20 1:58.580 0.021 0.597 Ducati Lenovo Team Ducati 9 Marco BEZZECCHI 72 1:58.450 18 / 21 2:02.001 0.030 0.627 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Johann ZARCO 5 1:58.487 15 / 16 2:22.114 0.037 0.664 Prima Pramac Racing Ducati 11 Franco MORBIDELLI 21 1:58.571 15 / 19 2:21.966 0.084 0.748 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Enea BASTIANINI 23 1:58.605 19 / 19 1:58.605 0.034 0.782 Ducati Lenovo Team Ducati 13 Augusto FERNANDEZ 37 1:58.678 19 / 20 2:05.182 0.073 0.855 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 14 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:58.709 13 / 15 1:58.992 0.031 0.886 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 15 Marc MARQUEZ 93 1:58.788 18 / 19 2:17.719 0.079 0.965 Repsol Honda Team Honda 16 Joan MIR 36 1:58.902 18 / 19 2:20.673 0.114 1.079 Repsol Honda Team Honda 17 Pol ESPARGARO 44 1:58.974 17 / 17 1:58.974 0.072 1.151 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18 Raul FERNANDEZ 25 1:59.024 13 / 15 5:16.134 0.050 1.201 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 19 Miguel OLIVEIRA 88 1:59.150 7 / 16 1:59.980 0.126 1.327 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 20 Aleix ESPARGARO 41 1:59.726 4 / 9 2:10.504 0.479 1.903 Aprilia Racing Aprilia 21 Takaaki NAKAGAMI 30 1:59.755 17 / 22 1:59.826 0.029 1.932 LCR Honda Honda 22 Alvaro BAUTISTA 19 2:00.370 20 / 21 2:11.173 0.615 2.547 23 Iker LECUONA 27 2:00.451 17 / 22 2:27.447 0.081 2.628 LCR Honda Honda

Credit: MotoGP.com Press