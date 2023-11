MotoGP, GP Malesia 2023: numeri, statistiche, curiosità. L’Italia prova “a fare 13”. Quante vittorie tricolori a Sepang!

Il Motomondiale si appresta a mandare in scena il terz’ultimo atto della stagione 2023. Domenica 12 novembre si correrà il Gran Premio di Malesia, la cui storia si sta facendo ragguardevole. D’altronde l’evento ha ormai scavallato la soglia dei trent’anni di vita, essendo nato nel lontano 1991.

All’epoca si gareggiava in un contesto avventuroso, la spartana pista di Shah Alam, utilizzata sino al 1997. Dopo un’estemporanea edizione a Johor (1998), a partire dal 1999 l’appuntamento si è definitivamente stanziato a Sepang. Questo moderno autodromo, eretto a pochi chilometri dalla capitale Kuala Lumpur, ha dotato il Paese asiatico di un impianto adeguato agli standard richiesti da eventi di primissimo piano quali la MotoGP.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

La classe regina ha disputato un’edizione in meno rispetto alle categorie inferiori. La discrepanza si è generata nel 2011, quando la gara fu interrotta e successivamente cancellata in seguito al tragico incidente nel quale perse la vita Marco Simoncelli.

Il pilota più vincente in assoluto in terra malese è Valentino Rossi, impostosi ben 6 volte (2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010). Sono invece tre i centauri in attività ad aver già primeggiato a Sepang. Si tratta di Marc Marquez (2014, 2018), Maverick Viñales (2019) e Francesco Bagnaia (2022).

SEPANG – VITTORIE TOPCLASS

6 – ROSSI Valentino [ITA]

(2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010)

3 – PEDROSA Dani [ESP] (2012, 2013, 2015)

2 – ROBERTS Jr. Kenny [USA] (1999, 2000)

2 – STONER Casey [AUS] (2007, 2009)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2016, 2017)

2 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2018)

Dunque sei uomini si sono affermati più di una volta a Sepang. Fra di essi, però, Valentino Rossi è l’unico ad aver trionfato con due moto diverse (Honda nei primi 2 casi, Yamaha nei successivi 4).

È doveroso citare anche Mick Doohan, autentico mattatore del GP di Malesia nell’epoca antecedente a Sepang. L’australiano è passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 5 occasioni, quattro delle quali a Shah Alam (1992, 1994, 1995, 1997) e nell’unica edizione corsa a Johor (1998).

Complessivamente, si contano 12 affermazioni italiane nel Gran premio di Malesia, 11 delle quali a Sepang, giunte con sei piloti differenti.

6 – ROSSI Valentino (2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010)

2 – DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

1 – CADALORA Luca (1996) {Shah Alam}

1 – BIAGGI Max (2002)

1 – CAPIROSSI Loris (2005)

1 – BAGNAIA Francesco (2022)

Sul fronte dei costruttori, a Sepang c’è grande equilibrio. Honda si è issata a 7 vittorie, ma Yamaha e Ducati sono prossime (6). Si contano infine 2 trionfi per Suzuki, curiosamente arrivati nelle prime due edizioni.

SEPANG – VINCITORI ULTIMO DECENNIO

2013 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2015 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda}

2016 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2018 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2019 – VIÑALES Maverick (ESP) {Yamaha}

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) {Ducati}

SEPANG – POLEMAN ULTIMO DECENNIO

2013 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2015 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda}

2016 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2017 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2019 – QUARTARARO Fabio (FRA) {Yamaha}

2022 – MARTIN Jorge (ESP) {Ducati}

MOTO2

Nella storia del Gran Premio di Malesia, c’è un solo pilota capace di ripetersi nella classe cadetta da quando ha assunto l’attuale conformazione. Si tratta di Johann Zarco, vincitore nel 2015 e nel 2016. Sono invece tre le affermazioni italiane, raccolte da Roberto Rolfo, Luca Marini e, proprio lo scorso anno, da Tony Arbolino.

GP MALESIA – ALBO D’ORO MOTO2

2010 – ROLFO Roberto [ITA]

2011 – LÜTHI Thomas [SUI]

2012 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – MARINI Luca [ITA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

MOTO3

In Moto3, invece, nessuno è ancora stato capace di ripetersi. La situazione è destinata a proseguire anche nel 2021, poiché non ci sono piloti attualmente in attività in questa categoria a essere già passati per primi sotto la bandiera a scacchi, come testimoniato dall’elenco dei vincitori.

GP MALESIA – ALBO D’ORO MOTO3

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – SALOM Luis [ESP]

2014 – VAZQUEZ Efren [ESP]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – MCPHEE John [GBR]

Foto: LiveMedia/Alvaro Sanchez