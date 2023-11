MotoGP su TV8, GP Malesia 2023: orari e programma in chiaro dal 10 al 12 novembre

Tirato il fiato per un weekend, la MotoGP si lancia nel proprio rush finale. Restano da disputare le tre gare conclusive, che andranno in scena in altrettante differenti aree geografiche nell’arco di soli 15 giorni! Insomma, un finale frenetico. Il terz’ultimo atto della stagione 2023 sarà il Gran Premio di Malesia, programmato dal 10 al 12 novembre.

L’autodromo di Sepang è un contesto ben conosciuto dai piloti. Sia perché vi si corre con regolarità dal 1999, sia perché è abitualmente sede di una sessione di test collettivi nel mese di febbraio. I riferimenti su questa pista, una delle prime realizzate da Hermann Tilke, non mancano. Occhio al meteo, però. Da queste parti, quando comincia a piovere, lo fa sempre a catinelle. Gli scrosci sono spesso di breve durata, ma sufficienti a inondare l’asfalto.

Nel 2022 questa gara fu il crocevia che indirizzò definitivamente il titolo verso Francesco Bagnaia. Il piemontese vinse davanti ad Enea Bastianini, mentre Fabio Quartararo si dovette accontentare del terzo posto. Di conseguenza Pecco ripartì dalla Malesia con 23 punti di vantaggio su El Diablo, tramutando in una formalità il round conclusivo. Cosa succederà quest’anno? Per scoprirlo bisognerà seguire il Gran Premio di Malesia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2023

VENERDÌ 10 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 6.15-6.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 7.05-7.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 11 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 2.25-2.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP MALESIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Malesia. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Sepang potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 11 NOVEMBRE

Ore 3.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 5.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 6.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 8.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Ore 11.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 14.15, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo