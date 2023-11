Judo, Europei 2023: Francia in trionfo con Gahie, impresa Albayrak nei -81 kg su Grigalashvili

All’Arena Sud de France di Montpellier va in archivio anche la seconda giornata dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo, evento che assegna punteggio pieno nel ranking per il primo periodo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia purtroppo resta anche quest’oggi a bocca asciutta in termini di medaglie conquistate, in attesa di giocarsi le ultime chance domani con Alice Bellandi, Christian Parlati e Asya Tavano.

Il Final Block pomeridiano si è aperto con la prima affermazione continentale nei -63 kg della slovena Andreja Leski, vice-campionessa iridata in carica, che ha regolato in finale per waza-ari l’israeliana Gili Sharir migliorando così il bronzo ottenuto a Lisbona nel 2021. Podio completato in terza posizione dalla kosovara Laura Fazliu e dalla polacca Angelika Szymanska.

Secondo titolo europeo assoluto (consecutivo) nei -73 kg per l’azero Hidayat Heydarov, numero 1 del seeding e del ranking mondiale, che si è sbarazzato nell’atto conclusivo dello spagnolo Salvador Cases Roca per waza-ari awasete ippon in 3’16”. Una medaglia di bronzo a testa poi per il kosovaro Akil Gjakova ed il moldavo Petru Pelivan.

Tripudio francese nei -70 kg al femminile, grazie al trionfo di Marie Eve Gahie (che bissa così il titolo continentale agguantato nel 2022 a Sofia) nella finale per l’oro sulla russa Madina Taimazova per waza-ari awasete ippon in meno di due minuti di combattimento. Completano il podio sul terzo gradino la croata Barbara Matic e l’olandese Sanne Van Dijke.

Epilogo a sorpresa nella finalissima dei -81 kg, in cui il fenomeno georgiano Tato Grigalashvili è stato beffato dalla splendida proiezione di Vedat Albayrak valutata waza-ari a soli 18″ dallo scadere. Il trentenne turco è tornato così sul trono europeo per la seconda volta in carriera, battendo il campione mondiale in carica e punto di riferimento attuale della categoria. Terza piazza per il tedesco Dominic Ressel ed il transalpino Alpha Djalo.

Foto: IJF