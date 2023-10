Calendario Europei judo 2023: programma, orari, tv, streaming

A poche settimane dalla conclusione ufficiale della stagione, Montpellier ospita questo weekend i Campionati Europei 2023 di judo. Da venerdì 3 a domenica 5 novembre la Sud de France Arena assegnerà 14 titoli continentali individuali assoluti, dopo il trionfo della Georgia nella prova a squadre degli European Games di Cracovia.

In palio anche un massimo di 700 punti (riservati a vincitori di ogni categoria) molto importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia punta in alto e si presenterà nella località francese con una delegazione di 17 atleti, in seguito ad alcuni forfait che hanno modificato in parte la composizione del roster azzurro.

Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg rappresentano le carte da medaglia più concrete della spedizione tricolore, in attesa di conoscere l’esito del sorteggio in programma giovedì pomeriggio. Assenti per infortunio Elios Manzi, Martina Esposito e Gennaro Pirelli.

Tutti i combattimenti degli Europei saranno visibili in diretta streaming su JudoTV, mentre al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia. OA Sport vi offrirà comunque la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna continentale con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo con gli orari esatti della manifestazione:

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2023

Venerdì 3 novembre

ore 10.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

ore 16.00 Final Block 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

Sabato 4 novembre

ore 10.00 Eliminatorie 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

ore 16.00 Final Block 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

Domenica 5 novembre

ore 10.00 Eliminatorie 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

ore 16.00 Final Block 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

Foto: IJF