Judo, i ranking olimpici aggiornati prima degli Europei. Italia virtualmente qualificata in 11 categorie

Prosegue il lungo percorso di qualificazione olimpica del judo verso Parigi 2024, che si concluderà ufficialmente il prossimo 23 giugno con la pubblicazione delle graduatorie definitive e con l’assegnazione di tutti i pass in palio per la capitale francese. A poco meno di otto mesi dalla fine, andiamo dunque a scoprire la situazione attuale degli atleti azzurri nei vari ranking a cinque cerchi dopo il Grand Slam Abu Dhabi e in vista degli Europei di Montpellier.

L’Italia in questo momento sarebbe virtualmente qualificata in 11 categorie di peso individuali e prenderebbe parte di conseguenza anche alla prova a squadre olimpica, tuttavia diverse quote sono ancora in bilico. Ticket per Parigi ormai in ghiaccio invece per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg e Christian Parlati nei 90 kg.

Situazione positiva ma ancora non definitiva per i vari Elios Manzi (assente inoltre agli Europei per infortunio) nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg e Asya Tavano nei +78 kg, mentre Gennaro Pirelli è ad oggi il secondo degli esclusi nei -100 kg e verrebbe ripescato tramite quota continentale. Martina Esposito dista poco meno di 200 punti dalla zona pass diretto nei -70 kg ma usufruirebbe provvisoriamente del ripescaggio grazie alla riallocazione di uno slot riservato ad un altro Continente. Bel Paese non qualificato dunque in questa fase nei -60 kg, +100 kg maschili e nei -63 kg femminili.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo prima degli Europei 2023:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Angelo Pantano, 43° con 716 punti: Andrea Carlino, 51° con 549 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 61° con 384 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 44ma con 596 punti; Agnese Zucco, 54ma con 454 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg:

Foto: IJF