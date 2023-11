F1, a che ora le qualifiche del 25 novembre: programma GP Abu Dhabi 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Dopo aver messo in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere, è già tempo di pensare al sabato del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina si inizierà a fare sul serio, dato che vivremo le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara.

Il sabato sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico prenderà il via alle ore 11.30 (le ore 14.30 locali) con l’ultima ora di lavoro in pista in direzione delle qualifiche che, invece, scatteranno alle ore 15.00 italiane, per andare a decidere la griglia del Gran Premio che si correrà domenica alle ore 14.00 con l’ultima tappa del campionato.

Quali saranno, quindi, gli spunti di interesse nel fine settimana sulla pista di Yas Marina? Da domani inizieremo a capire quale sarà la scuderia a centrare il secondo posto nella classifica costruttori, con la Ferrari che insegue la Mercedes ora a soli 4 punti. Charles Leclerc va a caccia di una nuova pole position dopo quella di Las Vegas, anche se il team di Maranello, solitamente, non ha mai brillato ad Abu Dhabi.

Il sabato Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita delle qualifiche (ore 18.30) ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (qualifiche). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP ABU DHABI OGGI (orari italiani)

Sabato 25 novembre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00-16.00 Qualifiche – differita alle ore 18.30 su TV8, diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse