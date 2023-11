F1, Charles Leclerc comanda nelle FP2 ad Abu Dhabi, Sainz finisce a muro

Charles Leclerc è in testa nelle seconde libere del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione. Dopo una FP1 dedicata soprattutto ai rookie, sono scesi in pista i piloti titolari e il monegasco della Ferrari è stato il più veloce precedendo Norris e Verstappen. A muro invece Carlos Sainz, la cui sessione si è conclusa dopo 10 minuti per un brutto incidente.

Sessione che parte subito con un botto di Carlos Sainz a oltre 200 km/h contro le barriere dopo meno di dieci minuti dall’inizio del turno a causa di un bump sull’asfalto. Nessun problema per il pilota, ma diversi danni alla sua Ferrari: altri danni economici per la Rossa dopo la disdetta di Las Vegas, quando per il salto di tombino in casa del Cavallino Rampante si è speso oltre un milione per rimettere in sesto la vettura dello spagnolo.

Pausa di 25 minuti che penalizza notevolmente i piloti non scesi in pista al mattino per lasciare spazio ai rookie: il tempo per entrare in confidenza con il circuito e trovare il giusto bilanciamento con la vettura si riduce notevolmente. In questa situazione trae molto vantaggio George Russell, brillante già nelle FP1 con la sua Mercedes e in palla sin dall’inizio del turno pomeridiano.

Poco dopo la fine del regime di bandiera rossa, dopo l’incidente di Sainz in curva 3, stavolta è Nico Hulkenberg a finire a muro in uscita da curva 1, finendo anch’esso in testacoda e poi contro le barriere. Stavolta le barriere rimangono pressoché integre e la sessione riparte velocemente: Charles Leclerc fa segnare un ottimo 1:24.809 che vale il miglior tempo. Il monegasco precede Norris e Verstappen e appare competitivo anche sul passo gara, con qualche passaggio sotto l’1’28”.

Foto: Live Photo Sport