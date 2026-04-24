Cosa cambia nel sorteggio del Roland Garros senza Alcaraz? Resta la mina vagante Djokovic per la semifinale

Jannik Sinner arriverà al Roland Garros da numero 1 del mondo e dunque sarà la testa di serie numero 1: il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma e Parigi, però, apre anche alla lotta per la testa di serie numero 2 nei tornei appena citati.

Al momento il numero 2 del seeding sarebbe, proprio come a Madrid, il tedesco Alexander Zverev, ma ovviamente non vi è aritmetica certezza, visti i 1000 punti in palio a Madrid e Roma, che sia il teutonico il numero 3 del mondo dopo gli Internazionali d’Italia.

Il ranking ATP che definirà le teste di serie del Roland Garros sarà quello rilasciato lunedì 18 maggio, ma non è aritmeticamente certo che sia Zverev il numero 2 del torneo di Parigi: potrebbe infatti essere Djokovic il numero 2, scavalcando il tedesco a Roma.

Al contrario, però, non è certo che Djokovic resti il numero 3 o il numero 4, ma potrebbe essere scavalcato da alcuni degli inseguitori: non è dunque sicuro che il serbo possa essere l’avversario di Sinner in semifinale, dato che, nel caso in cui scivolasse al numero 5, sarebbe un possibile avversario dell’azzurro ai quarti.