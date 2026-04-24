Il messaggio di Nadal ad Alcaraz: “Questi momenti difficili mettono in luce tutto ciò che stai facendo”

Si dice molto spesso, nello sport, che il campione non è colui che non cade mai, ma colui che, dopo una sconfitta, sai darsi più forte di prima. Sarà questa probabilmente la molla principale che spingerà Carlos Alcaraz a reagire dopo che l’infortunio al polso patito a Barcellona lo costringerà a saltare anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

La solidarietà degli sportivi spagnoli è stata unanime e, in questa serie di messaggi, non ha voluto far mancare la propria voce un fenomeno che ha contribuito a scrivere pagine memorabili nella storia recente del tennis a suon di imprese che ancora riecheggiano negli annali. Rafa Nadal, attraverso i propri canali social, ha incoraggiato il giovane connazionale.

Il maiorchino nella sua carriera ha saputo reagire più volte ai diversi tipi di infortuni che hanno tentato di rallentarne la corsa e in ogni occasione, animato da autentica passione e genuina voglia di combattere di colui che non molla di fronte alle difficoltà, è sempre riuscito a ritornare in vetta alle graduatorie.

Da un campione all’altro. Rafa Nadal sa meglio di chiunque altro cosa significhi saltare il Roland Garros per infortunio, e così, dopo l’annuncio del ritiro di Carlos Alcaraz dal Grande Slam parigino, il quattordici volte campione del Roland Garros ha inviato un messaggio di cuore al suo connazionale tramite i social media: “Tantissimi auguri, Carlos! Spero in una pronta guarigione. Questi momenti difficili mettono in luce tutto quello che stai facendo. Rimani forte e ti mando un grande abbraccio!”.