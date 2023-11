Hockey ghiaccio, serata incredibile in ICE League per Asiago, Bolzano e Val Pusteria

Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 sorride a tutte e tre le squadre italiane impegnate in pista questa sera. L’Asiago infatti si è imposto all’overtime contro l’EC KAC Klagenfurt per 2-1, grazie al gol vittoria di Rapuzzi che ha rotto la parità dei regolamentari maturata nei primi 6o minuti.

Roboante invece il 3-0 con cui Bolzano ha travolto i Red Bull Salisburgo. Un gol per tempo per le “Foxes”: doppietta di Mantenuto, nel primo e nel terzo periodo, e griffe di Halmo. Infine l’affermazione del Val Pusteria, per 2-0, sull’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. “Lupi” subito in vantaggio con Mantinger e poi segnatura di chiusura dei giochi con Akeson. Le tre formazioni italiane torneranno in scena domenica, tutte e tre in trasferta.

Foto: Serena Fantini