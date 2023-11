Calcio a 5, la Sandro Abate espugna il campo dell’Italservice Pesaro nell’anticipo della 6a giornata della Serie A

La sesta giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta con il primo ed unico anticipo di questo venerdì 3 novembre. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel match che ha visto coinvolte l’Italservice Pesaro e la Sandro Abate.

A vincere sono stati i campani, che si sono imposti per 1-4 sul campo dei marchigiani. Devastanti gli uomini di Basile che, dopo essere andati sotto all’intervallo 1-0, per effetto del gol in avvio di gara di Tonidandel, hanno giocato una ripresa incredibile. Reti nell’ordine di: Hozjan, per l’1-1, poi di Etzi, per il sorpasso, e successivamente ancora di Hozjan e Wilde, per chiudere i conti.

Con questa vittoria, in attesa delle altre gare, la Sandro Abate sale in testa alla classifica a quota 13 punti. Domani, sabato 4 novembre, saranno 5 le partite in programma: Olimpus Roma-L84, Mantova-Verona, Came Treviso-Ciampino, Napoli-Cosenza, Eboli-Genzano. Domenica 5 novembre invece si disputeranno Meta Catania-Fortitudo Pomezia e Active Networ-Sala Consilina.

Foto: Divisione Calcio a 5