Hockey ghiaccio: riecco l’Italia. Gli azzurri impegnati Sarkozy Tamas Tournament

La Nazionale italiana di hockey sul ghiaccio torna a lavoro. Nel pomeriggio di lunedì 6 novembre infatti l’Italia si è riunita alla Sparkasse Arena di Bolzano, pista che sarà anche sede dei Mondiali di Prima Divisione del Gruppo A, per preparare il Sarkozy Tamas Tournament, torneo amichevole in programma a Budapest dal 9 all’11 novembre.

Gli uomini di Mike Keenan nello specifico affronteranno ovviamente la compagine dell’Ungheria, oltre che l‘Ucraina e la Slovenia. La prima partita sarà proprio con quest’ultima, pianificata per le 15:00 di giovedì 9 novembre. Il giorno dopo, dunque il 10 novembre, la squadra tricolore affronterà i magiari alle 18:30, per poi chiudere sabato 11 con l’ucraina, il cui match è fissato per le ore 13:30.

A causa di un infortunio di Catenacci, nelle scorse ore ha raggiunto il gruppo Moncada, anche lui però alle prese con degli acciacchi rimediati nell’ultima giornata di Campionato. Lo staff al momento sta valutando se convocare un altro attaccante da aggiungere al roster.

Di seguito gli impegni dell’Italia al Sarkozy Tamàs Tournament

SARZOKY TAMA’S TOURNAMENT: LE PARTITE DELL’ITALIA

Giovedì 9 novembre

Ore 15:00 Italia-Slovenia

Venerdì 10 novembre

Ore 18:30 Italia-Ungheria

Sabato 11 novembre

ore 13:30 Italia-Ucraina

Foto: Carola Semino