DIRETTA F1, GP Interlagos 2023 LIVE: a breve la Sprint Race, le Ferrari vogliono la rimonta

19.23 Attenzione alle due Mercedes che, come sempre, dispongono di un passo gara solido. Hamilton quinto e Russell quarto sono preceduti da un Sergio Perez alla disperata ricerca di un guizzo che manca da troppo tempo…

19.20 Cosa dovremo attenderci dalla Sprint Race odierna? Lando Norris ha la pole position e dispone di un passo gara molto interessante. L’inglese ha già nominato Verstappen, che parte al suo fianco, come rivale numero uno. Sarà battaglia a due per il successo?

19.17 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE ODIERNA

1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.824 1:11.221 1:10.622 15

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:11.888 1:11.262 1:10.683 16

3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.218 1:11.230 1:10.756 16

4 63 George Russell MERCEDES 1:11.976 1:11.516 1:10.857 14

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.870 1:11.476 1:10.940 14

6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:12.358 1:11.676 1:11.019 12

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.107 1:11.473 1:11.077 15

8 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:12.175 1:11.423 1:11.122 11

9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.796 1:11.491 1:11.126 13

10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.356 1:11.648 1:11.189 14

11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:12.058 1:11.727 10

12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:12.136 1:11.752 10

13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:12.229 1:11.822 8

14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:12.303 1:11.872 8

15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.224 6

16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.388 5

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.482 6

18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:12.497 5

19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.525 5

20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:12.615 6

19.14 Ricordiamo che dopo le qualifiche di ieri Russell, Ocon e Gasly sono stati penalizzati di 2 posizioni per guida non regolamentare (eccessivamente lenti nel giro di uscita).

19.11 LA CLASSIFICA DELLE QUALIFICHE DI IERI (valevoli per la gara lunga)

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:10.727

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.021

3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:11.344

4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:11.387

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.469

6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.987

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.989

8 63 George Russell MERCEDES 1:11.590

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.321

10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES

11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:10.547

12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:10.723

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:10.840

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:10.562

15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:10.567

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:10.837

17 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:10.843

18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:10.955

19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:11.035

20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:11.275

19.08 ALBO D’ORO GP SAN PAOLO – BRASILE

2013 Interlagos – Sebastian Vettel (Red Bull)

2014 Interlagos – Nico Rosberg (Mercedes)

2015 Interlagos – Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Interlagos – Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Interlagos – Max Verstappen (Red Bull)

2020 Non disputato

2021 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Interlagos – George Russell (Mercedes)

19.05 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 731

2 MERCEDES 371

3 FERRARI 349

4 MCLAREN MERCEDES 256

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 236

6 ALPINE RENAULT 101

7 WILLIAMS MERCEDES 28

8 ALPHATAURI HONDA RBPT 16

9 ALFA ROMEO FERRARI 16

10 HAAS FERRARI 12

19.02 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 491

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 240

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 220

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 183

5 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 183

6 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 169

7 Charles Leclerc MON FERRARI 166

8 George Russell GBR MERCEDES 151

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 87

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 56

11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 53

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 27

14 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 8

17 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 6

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

20 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 1

22 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

18.59 Nella giornata di ieri è arrivata una bellissima notizia per tutti gli appassionati. Il GP di San Paolo sul tracciato di Interlagos rimarrà in calendario per altri 7 anni, per cui fino al 2030!

18.56 Si corre sullo splendido tracciato di Interlagos intitolato a José Carlos Pace. Lunghezza di 4.309 metri con 15 curve (10 a sinistra e 5 a destra).

18.53 Dopo la Sprint Shoot-Out disputata nel primo pomeriggio, alle ore 19.30 sarà la volta della gara su distanza ridotta. Domani, invece, la gara domenicale prenderà il via alle ore 18.00.

18.50 Siamo giunti al ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e siamo nel bel mezzo di una tappa che ci regalerà grandi emozioni come si è già visto.

18.45 Buonasera e bentornati a Interlagos! Tra 45 minuti prenderà il via l’attesissima Sprint Race del GP di San Paolo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Si entra nel vivo del sabato brasiliano con la gara su distanza ridotta che andrà a completare il programma a lei dedicato dopo la Sprint Shoot-out di questa mattina.

Sul tracciato di Interlagos vedremo lo spegnimento dei semafori alle ore 19.30 per una gara che ci regalerà senza dubbio emozioni e colpi di scena. Dalla pole position prenderà il via Lando Norris con 61 millesimi su Max Verstappen, quindi terzo Sergio Perez a 134 millesimi, quarto George Russell a 235, quinto Lewis Hamilton a 318, mentre Charles Leclerc è settimo a 455 (alle spalle di Yuki Tsunoda) con nono Carlos Sainz a 504, davanti al compagno di team dell’inglese, Oscar Piastri a 567.

La Sprint Race del Gran Premio di San Paolo scatterà alle ore 19.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno. Buon divertimento!

