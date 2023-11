F1, doppietta Ferrari in FP1 a Interlagos. Sainz leader davanti a Leclerc e Russell, niente time-attack per Verstappen

Si conclude con un inatteso uno-due Ferrari la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo 2023, valido come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Carlos Sainz è stato il più veloce nella simulazione di qualifica su gomma soft con il crono di 1’11″732, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc di 108 millesimi a parità di mescola.

In realtà i risultati di questo turno non sono particolarmente indicativi in vista della qualifica (in programma tra poche ore), perché diversi top team hanno deciso di risparmiare un treno di pneumatici morbidi per il prosieguo del fine settimana brasiliano (domani ci sarà la Sprint Shootout e la Sprint Race). La terza piazza di George Russell con la Mercedes a 133 millesimi dalla vetta è infatti abbastanza incoraggiante, perché ottenuta con la mescola media.

Buoni riscontri sul giro secco, pur provando il time-attack con la soft, per Nico Hulkenberg sulla Haas e per Alex Albon sulla Williams rispettivamente 4° e 5° a 196 e 312 millesimi dal leader. Interessante anche la prestazione con una mescola di svantaggio di Lance Stroll con l’Aston Martin e di Pierre Gasly con l’Alpine in sesta e settima piazza a meno di mezzo secondo dal miglior tempo assoluto.

Completano la top10 tre piloti che hanno simulato la qualifica con le gomme più performanti: Guanyu Zhou sull’Alfa Romeo, Logan Sargeant sulla Williams e Kevin Magnussen sulla Haas. Strategia diversa per alcuni big come Fernando Alonso, Lewis Hamilton ed i piloti Red Bull, che si sono concentrati esclusivamente sui long-run senza andare a caccia della prestazione pura. McLaren ha invece abbozzato un time-attack con entrambi i piloti fino al termine del secondo settore (Piastri sulla soft e Norris sulla media erano sui tempi di Leclerc e Russell), richiamandoli ai box senza completare il giro.

CLASSIFICA FP1 GP SAN PAOLO F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.732 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.108 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.133 4

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.196 6

5 Alexander ALBON Williams+0.312 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.404 5

7 Pierre GASLY Alpine+0.452 3

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.749 4

9 Logan SARGEANT Williams+0.847 4

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.860 4

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.883 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.906 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.982 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.046 4

15 Esteban OCON Alpine+1.047 3

16 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.061 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.280 3

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.324 3

19 Lando NORRIS McLaren+1.897 5

20 Oscar PIASTRI McLaren+2.106 5

Foto: Lapresse