F1, orario gara 5 novembre: programma GP Brasile, tv, streaming, guida Sky e TV8

Prosegue incessantemente il Mondiale 2023 di Formula 1. E’ iniziato ieri il terzo fine settimana consecutivo in pista, quello del Gran Premio del Brasile, ventesimo e terzultimo appuntamento della stagione in scena a San Paolo, precisamente nello storico circuito di José Carlos Pace a Interlagos.

Sarà l’ultimo evento con il formato che prevede la Sprint Race, con le qualifiche valide per la gara di domani che si sono svolte ieri e oggi che è una giornata completamente dedicata alla gara corta. Il favorito sarà ancora una volta Max Verstappen, già Campione del Mondo e in grado di trionfare in quindici degli ultimi sedici Gran Premi disputati,. L’olandese nello scorso appuntamento a Città del Messico è tornato a dominare in lungo e in largo dopo qualche gara più faticosa: partirà ancora dalla pole position.

Ambizioni importanti per la Ferrari, in corsa per il secondo posto nel Campionato costruttori insieme alla Mercedes guidata da un Hamilton in formissima nelle ultime gare. Vorrà mantenersi al top anche la McLaren che può ancora lottare per il podio, ma occhio anche alla Aston Martin, eccezionale venerdì in qualifica e finalmente in ripresa.

La gara del GP brasiliano verrà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Differita che è prevista gratis e in chiaro su TV8. OA Sport come di consueto vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2023

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica alle 21.30.

Foto: Lapresse