F1, Norris in pole position per la Sprint in Brasile! Verstappen 2°, Ferrari in difesa pensando alla gara

Lando Norris sfrutta finalmente il potenziale della sua McLaren e si impone nella qualifica shootout di Interlagos, prendendosi la pole position per la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2023 valevole come terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Beffato di 61 millesimi Max Verstappen, mentre in seconda fila scatteranno Sergio Perez con l’altra Red Bull e George Russell con la Mercedes. Delusione Ferrari, che ha voluto risparmiare un treno di gomme soft nuove (in vista probabilmente della gara lunga di domani) archiviando un 7° posto con Charles Leclerc ed un 9° con Carlos Sainz.

In Q1 c’è l’obbligo di utilizzo della mescola media da regolamento. Sainz chiude con il miglio tempo in 1’11″796 davanti a Norris, Hamilton, Verstappen e Russell. La sessione viene interrotta e si conclude con 33″ di anticipo per l’anomalo incidente che vede coinvolti Ocon e Alonso, congelando la classifica e decretando l’eliminazione dello stesso francese dell’Alpine oltre all’Aston Martin di Stroll, l’Alfa Romeo di Zhou e le Williams di Albon e Sargeant.

In Q2 si continua a girare con gomma gialla, ma Alonso non può scendere in pista per i danni accumulati dalla sua Aston Martin nell’impatto precedente con Ocon. Norris piazza la zampata sulla bandiera a scacchi con il miglior tempo in 1’11″221 davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen, ma impressiona la quarta piazza di Ricciardo con l’AlphaTauri. Restano escluse dalla top10 le Haas di Magnussen e Hulkenberg, l’Alpine di Gasly e l’Alfa Romeo di Bottas.

In Q3 tutti aspettano gli ultimi tre minuti per effettuare un solo time-attack con la mescola morbida, ma Piastri e le Ferrari montano gomme usate a differenza degli altri. Norris questa volta non sbaglia nel momento clou e porta la McLaren davanti a tutti in 1’10″622, precedendo di 61 millesimi Verstappen. Terzo Perez davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton, poi Tsunoda 6° e Leclerc 7°. Solo 9° Sainz.

CLASSIFICA SPRINT SHOOTOUT GP SAN PAOLO F1 2023

1 Lando NORRIS McLaren1:10.622 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.061 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.134 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.235 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.318 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.397 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.455 5

8 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.500 4

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.504 3

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.567 5

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 3

13 Pierre GASLY Alpine- – 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 4

15 Fernando ALONSO Aston Martin- – 3

16 Esteban OCON Alpine- – 2

17 Lance STROLL Aston Martin- – 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 1

19 Alexander ALBON Williams- – 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 2

Foto: Lapresse