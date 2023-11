Calendario Europei curling 2023 oggi: orari partite dell’Italia, programma 20 novembre, tv, streaming

Terzo giorno di competizioni nella città scozzese di Aberdeen, sede dei Campionati Europei 2023 maschili e femminili di curling. Quest’oggi, lunedì 20 novembre, l’Italia sarà impegnata in ben quattro match, due per Torneo.

Si comincerà alle ore 9:00 con la squadra femminile, pronta a sfidare la Danimarca dopo la brillante vittoria con le padrone di casa scozzesi. Si proseguirà poi alle 13:00, orario del big match in campo maschile tra gli azzurri (ancora imbattuti) e la Svezia di Edin.

Nel pomeriggio, alle 17:00, Stefania Constantini e Co. scenderanno nuovamente sul ghiaccio per affrontare l’Estonia. Si chiuderà quindi con la lotta tra il team di Joel Retornaz e la Repubblica Ceca, prevista per le 21:00.

I quattro incontri previsti per questa giornata inaugurale saranno visibili integralmente in diretta streaming su Recast/The Curling Channel. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta testuale di ogni partita.

EUROPEI 2023: CALENDARIO PARTITE ITALIA CURLING OGGI

Lunedì 20 novembre

Ore 09.00 Italia-Danimarca (Torneo femminile)

Ore 13.00 Italia-Svezia (Torneo maschile)

Ore 17.00 Italia-Estonia (Torneo femminile)

Ore 21.00 Italia-Repubblica Ceca (Torneo maschile)

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA DI OGGI AI CAMPIONATI EUROPEI 2023 DI CURLING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast/The Curling Channel, per gli abbonati

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: WCF/Céline Stucki