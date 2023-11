Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari 2 novembre, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Si entra, ammesso che entrare sia il termine giusto visto l’orario di conclusione della terza giornata, nella quarta di tabellone principale a Parigi-Bercy. Le polemiche in fatto di durata del programma, però, non si possono certo placare per l’ultimo Masters 1000 stagionale. Un 2 novembre, questo, che però offre parecchio in calendario.

Certo, resta da capire un certo numero di logiche, perché terzo e quarto match odierni, per i protagonisti, possono avere qualcosa da ridire, visto quando hanno terminato i rispettivi protagonisti sia in assoluto che in relazione agli avversari. Il prime time, in sostanza, e ammesso che prime time resti, è stato affidato stavolta a Novak Djokovic, a caccia della sua settima vittoria al Palais Omnisports (che, però, non dovrebbe essere ancora per molto la sede del torneo: già si parla della Défense, vicino Nanterre).

Tornerà, invece, in campo non prima delle ore 17.00 Jannik Sinner. L’altoatesino ha sconfitto nella notte ormai inoltrata l’americano Mackenzie McDonald e adesso se la vedrà negli ottavi con l’australiano Alex De Minaur. Sono cinque gli scontri in carriera tra i due giocatori e ha sempre vinto Sinner.

Di seguito l’intero ordine di gioco della giornata di oggi al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:00 e su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

COURT CENTRAL

Sessione diurna

Ore 11:00 Bublik (KAZ)-Dimitrov (BUL)

A seguire van de Zandschulp (NED) [Q]-Rublev [5]

A seguire non prima delle 14.30 Tsitsipas (GRE) [7]-Zverev (GER) [10]

A seguire non prima delle 17.00 Sinner (ITA) [4]-de Minaur (AUS) [13]

Sessione serale

Non prima delle ore 19:30 Djokovic (SRB) [1]-Griekspoor (NED)

Non prima delle ore 20:30 Altmaier (GER)-Rune (DEN) [6]

COURT 1

Ore 11:00 Heliovaara (FIN)/Pavic (CRO)-Arevalo (ESA)/Rojer (NED) [8]

Non prima delle ore 12:30 Khachanov [16]-Safiullin [Q]

A seguire F. Cerundolo (ARG)-Hurkacz (POL) [11]

A seguire Khachanov/Rublev-Koolhof (NED)/Skupski (GBR) [2]

A seguire Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) [6]-Lammons (USA)/Withrow (USA)

PROGRAMMA MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 20:00) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Foto: LaPresse