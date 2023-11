ATP Parigi-Bercy 2023: Medvedev fuori, Zverev si salva. Djokovic e Tsitsipas ok in una giornata di lunghezza assurda

La dimostrazione chiara e presente del fatto che l’organizzazione del Masters 1000 di Parigi-Bercy non abbia imparato niente da quanto accaduto lunedì, con Wawrinka-Thiem finita alle 2:22 di notte, arriva puntuale quest’oggi. L’inizio delle 11:00 è fatale, perché di nuovo i match ai tre set con sei programmati al Palais Omnisports fanno (enormi) danni. Tra questi non c’è quello di Novak Djokovic: esordio facile per il serbo con l’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-3 6-2).

Sono in particolare due confronti a rivelare in pieno il nuovo patatrac. In apertura di giornata, per Grigor Dimitrov arriva un’altra soddisfazione, quella di eliminare Daniil Medvedev per 6-3 6-7(4) 7-6(2). E se il russo abbandona il campo con tanto di dito medio “camuffato” da quantomeno goffe dichiarazioni in sala stampa, per il bulgaro ora c’è il kazako Alexander Bublik.

Come quarto incontro, invece, Alexander Zverev combina di tutto contro l’ultimo dei padroni di casa, Ugo Humbert: è avanti di un set e 4-2 15-30, poi 5-4 servendo per il match, subisce il break, perde il tie-break del secondo set, recupera da 4-2 sotto nel terzo e poi chiude 7-5 nell’altro tie-break. Totale: 3 ore e 29 minuti.

Per la cronaca, il tedesco sfiderà Stefanos Tsitsipas. Il greco, quantomeno, trova il modo per chiudere in due contro Felix Auger-Aliassime, fermando il bel momento del canadese di fronte a un 6-3 7-6(4) che avrebbe potuto essere diverso, visto che il secondo set è stato a lungo dalla parte del nativo di Montréal. Resta in corsa per le ATP Finals anche Hubert Hurkacz: il polacco si libera facilmente (6-3 6-2) dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Tra le sorprese, ma fino a un certo punto, l’eliminazione di Casper Ruud: il norvegese, battuto dall’argentino Francisco Cerundolo, chiuderà la stagione fuori dai 10 e senza Finals.

Torino, però, è ancora nell’obiettivo di Holger Rune: il danese riesce a venire a capo di Dominic Thiem (o di ciò che resta ad alto livello dell’austriaco) abbastanza facilmente. Il tutto in attesa di Jannik Sinner e Mackenzie McDonald, con l’italiano e l’americano che di fatto diventano una sorta di “primo match anticipato” del giovedì. E intanto, considerata anche la programmazione della quarta giornata, l’australiano Alex de Minaur, pur uscito da una lotta di tre set con il serbo Dusan Lajovic, ha di che sorridere.

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023: RISULTATI DI OGGI

Djokovic (SRB) [1]-Etcheverry (ARG) 6-3 6-2

Griekspoor (NED)-Davidovich Fokina (ESP) 6-2 6-2

Rune (DEN) [6]-Thiem (AUT) [Q] 6-4 6-2

de Minaur (AUS) [13]-Lajovic (SRB) [LL] 4-6 6-4 6-4

van de Zandschulp (NED) [Q]-Paul (USA) [12] 6-4 2-6 6-3

Cerundolo (ARG)-Ruud (NOR) [8] 7-5 6-4

Hurkacz (POL) [11]-Bautista Agut (ESP) 6-3 6-2

Dimitrov (BUL)-Medvedev [3] 6-3 6-7(4) 7-6(2)

Tsitsipas (GRE) [7]-Auger-Aliassime (CAN) 6-3 7-6(4)

Zverev (GER) [10]-Humbert (FRA) 6-4 6-7(3) 7-6(5)

Foto: LaPresse