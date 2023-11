Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross: spiccano Crippa e Battocletti

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 10 dicembre a Bruxelles (Belgio). Ben 42 azzurri (21 uomini e 21 donne) prenderanno parte alla rassegna continentale di corsa campestre. Spiccano i nomi di Yeman Crippa e Nadia Battocletti.

Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha vinto la medaglia d’argento nel 2019 ed è stato quarto nella passata edizione, il trentino cercherà un risultato di grande rilievo. La trentina farà invece il proprio debutto tra le seniores dopo aver trionfato per quattro volte consecutive nelle categorie giovanili (due tra le under 20 e due tra le under 23).

In rossa anche Iliass Aouani (primatista italiano di maratona) e specialisti come Anna Arnaudo e Pasquale Selvarolo. L’Italia dovrà difendere il titolo della staffetta mista conquistato lo scorso anno a Venaria Reale: Gaia Sabbatini e Pietro Arese saranno ancora della partita come dodici mesi fa, affiancati da Ossama Meslek e Marta Zenoni. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross 2023.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CROSS 2023

SENIORES MASCHILE

Luca Alfieri

Iliass Aouani

Yassin Bouih

Yeman Crippa

Italo Quazzola

Pasquale Selvarolo

SENIORES FEMMINILE

Anna Arnaudo

Nadia Battocletti

Valentina Gemetto

Rebecca Lonedo

Elisa Palmero

Federica Zanne

STAFFETTA MISTA

Pietro Arese

Ossama Meslek

Gaia Sabbatini

Marta Zenoni

UNDER 23 MASCHILE

Nicolò Bedini

Alain Cavagna

Francesco Da Vià

Nikolas Loss

Andrea Palumbo

Luciano Spettoli

UNDER 23 FEMMINILE

Aurora Bado

Vivien Bonzi

Ilaria Bruno

Agnese Carcano

Sara Nestola

Greta Settino

UNDER 20 MASCHILE

Nicola Baiocchi

Stefano Benzoni

Vittore Simone Borromini

Lorenzo Pellicciardi

Francesco Ropelato

Federico Sammartino

UNDER 20 FEMMINILE

Lucia Arnoldo

Licia Ferrari

Elena Ribigini

Adele Roatta

Sofia Sidenius

Margherita Voliani

