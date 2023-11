America’s Cup, Luna Rossa si scalda a Jeddah con la novità Ruggero Tita al timone: ultime regate con gli AC40

Luna Rossa sta scaldando i motori in vista della America’s Cup 2024, che andrà in scena nel mese di ottobre a Barcellona (Spagna). L’equipaggio italiano insegue la Vecchia Brocca, dopo aver perso il Match Race contro Team New Zealand più di due anni fa nella baia di Auckland. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena ha esordito a metà settembre nelle regate preliminari di Vilanova I La Geltrù (Spagna), senza però ottenere un grande risultato.

Il sodalizio tricolore concluse quel fine settimana al quarto posto in classifica generale alle spalle degli statunitensi di American Magic, dei neozelandesi di Team New Zealand e dei francesi di Orient Express, precedendo gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Ineos Britannia. Va ricordato che si è regatato con l’utilizzo degli AC40 “one design”, ovvero imbarcazioni identiche per tutte le squadre scese in acqua, e non con gli AC75 che verranno poi effettivamente impiegati il prossimo anno in Coppa America.

Il prossimo appuntamento è a Jeddah (Arabia Saudita) dal 30 novembre al 2 dicembre 2023, dove si disputerà la seconda serie di regate preliminari (sulle tre previste, l’ultima nella primavera del 2024 a Barcellona con gli AC75). Sarà l’ultima uscita con gli AC40 e Luna Rossa proverà a fare meglio rispetto ai risultati acquisiti in terra iberica. Spazio a una serie di regate di flotta nel corso dei tre giorni, le prime due classificate si disputeranno nel match race finale. Nuova sfida a New Zealand, Ineos, American Magic, Orient Express, Alinghi.

Sugli AC40 saranno impegnati soltanto quattro uomini alla volta, ovvero la metà dell’equipaggio che sarà coinvolto sugli AC75. Luna Rossa, che negli ultimi mesi si è concentrata più sul lavoro con il proprio prototipo che con gli AC40, potrà fare affidamento su cinque velisti: due timonieri e tre trimmer. Spiccano le assenze di James Spithill e Francesco Bruni, che avevano condiviso il timone durante l’ultima campagna e che avevano partecipato anche alle regate preliminari.

Il timoniere di punta sarà Ruggero Tita, Campione Olimpico e del Mondo di Nacra 17 con Caterina Banti. Nel gruppo anche l’altro timoniere Marco Gradoni e i tre trimmer Umbero Molineris, Vittorio Bissaro e Federico Colaninno. L’equipaggio definitivo sarà selezionato su base giornaliera, non è obbligatorio avere una formazione titolare stabile e definita nel corso del fine settimana.

FORMAZIONE LUNA ROSSA PER REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Ruggero Tita (timoniere)

Marco Gradoni (timoniere)

Umberto Molineris (trimmer)

Vittorio Bissaro (trimmer)

Federico Colaninno (trimmer)

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup